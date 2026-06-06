Los 5 mejores juegos amistosos en la última semana previa al Mundial 2026

A escasos días de que ruede el balón en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, varias selecciones afinan los últimos detalles con partidos amistosos que prometen emociones, pruebas tácticas y auténticos choques de alto nivel. Entre el 7 y el 10 de junio destacan cinco encuentros que captarán la atención de los aficionados alrededor del planeta por la calidad de sus protagonistas y lo que representan rumbo a la máxima justa futbolística.

¿Cuáles son los partidos?

El primer duelo a seguir será el Marruecos frente a Noruega el 7 de junio. Se trata de un choque entre dos proyectos que han ganado protagonismo internacional en los últimos años. Marruecos busca confirmar que su histórica actuación reciente no fue casualidad, mientras que Noruega pondrá a prueba el talento de una generación que aspira a competir de tú a tú con las potencias europeas.

Marruecos pasó por encima de sus rivales africanos | IG: @equipedumaroc

Puebla se viste de gala

El 8 de junio, la ciudad de Puebla será escenario de uno de los encuentros más atractivos de la fecha FIFA cuando Perú se mida a España en el Estadio Cuauhtémoc. Para los españoles será su última prueba antes de debutar en el Mundial, mientras que los peruanos buscarán medir su crecimiento frente a una de las selecciones favoritas para pelear por el título.

Panorámica del Estadio Cuahtémoc | IMAGO 7

Otro compromiso que genera expectativa será el Argentina contra Islandia. La Albiceleste aprovechará el encuentro para afinar detalles y consolidar su funcionamiento colectivo, mientras que Islandia intentará demostrar que sigue siendo un rival incómodo gracias a su disciplina táctica y fortaleza defensiva.

Inglaterra, también tendrá una exigente prueba frente a Costa Rica. El partido representa una oportunidad para los ingleses de ajustar piezas antes del arranque mundialista, mientras que los ticos buscarán medir su nivel ante uno de los candidatos a levantar el trofeo.

Aunque no reúne el mismo cartel mediático, otro encuentro atractivo será el Francia frente a Irlanda del Norte. Los franceses continúan siendo una referencia mundial por la profundidad de su plantilla, mientras que los británicos intentarán aprovechar el compromiso para demostrar competitividad ante una de las grandes potencias del planeta.

Francia vs Costa de Marfil | AP

Más allá de los resultados, estos amistosos representan la última oportunidad para que los entrenadores ajusten esquemas, definan alineaciones y evalúen el estado físico de sus futbolistas antes de la cita mundialista. Cada minuto en el campo puede ser determinante para llegar en las mejores condiciones al torneo más importante del futbol internacional.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, estos enfrentamientos servirán como el ensayo final de varias selecciones que sueñan con hacer historia. Desde el atractivo Perú-España en territorio mexicano hasta el choque entre Inglaterra y Costa Rica, la cuenta regresiva para la gran fiesta del futbol ya está en marcha.

Marruecos vs Noruega (7 de junio)

Perú vs España (8 de junio, Puebla)

Argentina vs Islandia (8 de junio)

Inglaterra vs Costa Rica (8 de junio)