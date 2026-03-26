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Uber y taxis en CDMX hacen alianza rumbo al Mundial 2026… pero Semovi advierte sanciones

Esta fusión de conductores no tiene validez para las autoridades de la Ciudad de México / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:05 - 26 marzo 2026
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La integración de 45 mil taxistas a la app busca mejorar la movilidad, pero autoridades niegan autorización y alertan multas

La movilidad en la Ciudad de México podría dar un giro importante rumbo al Mundial 2026… o meterse en un serio problema legal.

Las plataformas Uber y MX Taxi anunciaron una alianza estratégica que permitiría integrar a 45 mil taxistas concesionados a la aplicación digital, con el objetivo de atender la alta demanda de transporte durante la Copa del Mundo, cuando se espera la llegada de más de cinco millones de turistas a la capital.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ya levantó la mano… y no precisamente para aplaudir.

La alianza contempla el manejo de 45 mil taxis concesionados a la aplicación digital / Redes Sociales

Uber y taxis se unen: buscan conquistar el Mundial

El acuerdo entre ambas partes surge como una apuesta para modernizar el servicio de taxi y hacerlo más competitivo frente a las plataformas digitales. El vocero de MX Taxi, Erasto Vázquez, explicó el alcance del proyecto:

"Lograr esta alianza no fue sencillo. Creamos un producto específico para el taxi respetando nuestra estructura, nuestro gremio y nuestra identidad. Hoy podemos decir con orgullo: Uber no es el enemigo, es un aliado estratégico que nos abre las puertas a un mercado global”.

Como parte de una prueba piloto iniciada en enero, 3,500 taxistas ya se registraron en pocas semanas y se realizaron más de 10 mil viajes a través de la app.

La meta es clara: llegar con toda la flota lista para el Mundial. Además, los usuarios podrán elegir entre taxis tradicionales dentro de Uber, considerando factores como precio, tiempo, comodidad o incluso opciones pet friendly.

El acuerdo entre ambas partes surge como una apuesta para modernizar el servicio de taxi / Redes Sociales

CDMX se suma a tendencia global

Este modelo no es nuevo. Ciudades como Nueva York, Roma y San Francisco, así como países como Argentina y Colombia, ya han integrado taxis tradicionales a plataformas digitales, mejorando la experiencia del usuario y la movilidad urbana.

Como parte de una prueba piloto iniciada en enero, 3,500 taxistas ya se registraron en pocas semanas / Redes Sociales

Semovi frena el entusiasmo: “no hay autorización”

Pero mientras la alianza avanza, las autoridades capitalinas aseguran que no existe ningún acuerdo legal vigente.

A través de una tarjeta informativa, Semovi fue contundente:

  • No hay marco normativo que permita a taxis concesionados operar en plataformas como Uber

  • La integración es considerada un esquema no regulado

  • Se exhorta a los conductores a no registrarse

Advierten multas y sanciones

La dependencia también lanzó una advertencia directa: habrá consecuencias para quienes ignoren la ley.

Las sanciones podrían alcanzar hasta 400 veces la UMA, es decir, multas considerables para los conductores que participen en este esquema. Además, se reforzarán operativos de supervisión en la ciudad.

La meta es clara: llegar con toda la flota lista para el Mundial / Redes Sociales

Mundial 2026: oportunidad… o conflicto

El anuncio llega en un momento clave, ya que la CDMX se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del mundo.

Mientras Uber y los taxistas buscan modernizar el servicio y aprovechar la derrama económica, el gobierno capitalino deja claro que las reglas no han cambiado.

Por ahora, la alianza promete mejorar la movilidad… pero también podría convertirse en un nuevo frente de conflicto.

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