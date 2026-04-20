Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

José Ramón Fernández sorprende: “André Jardine es el mejor técnico de la historia”

En exclusiva para RÉCORD, El legendario comunicador, José Ramón Fernández, apuntó contra la FIFA y los gobiernos involucrados en la realización del Mundial 2026.
René Tovar
René Tovar 09:00 - 20 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pese a su conocida postura contra el América, José Ramón Fernández no dudó en reconocer a André Jardine como el mejor técnico en México, destacando su tricampeonato

José Ramón Fernández lanza un "facto" para él, aun cuando se sabe su animadversión con el América. Lo suelta: "André Jardine es el mejor técnico de la historia".

​¿Por qué? Le pregunto a la leyenda de la televisión mexicana. "Ganó un tricampeonato", ratifica sin miramientos. Previamente hablábamos sobre si Javier Aguirre se ha convertido en el mejor estratega mexicano de todos los tiempos.

José Ramón Fernández en entrevista con René Tovar | RÉCORD
José Ramón Fernández en entrevista con René Tovar | RÉCORD

Joserra analiza a Aguirre y el futbol mexicano 

Para mí no es el ideal (para dirigir a la Selección Nacional), pero es un entrenador que sabe mucho. Tiene mucha experiencia

Dirigió en 2002; lo eliminó Estados Unidos en Octavos de Final. Luego en 2010 lo elimina Argentina y ahora vuelve a petición de los que manejan el futbol

​JRF precisa que el "Vasco" es un viejo lobo de mar: "En España dirigió equipos que siempre peleaban el descenso...".

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

​"Pero hay un mérito, José Ramón", se le hace ver al entrevistado.

Mérito es ser campeón en Europa. No pelear el descenso. Sí es verdad que ha trascendido

​¿Se te hace el mejor de la historia?

​Tiene más experiencia

​¿Para ti quién es el mejor de la historia?

​Responde Joserra: "¿En México? Puede ser André Jardine. Ganó tres títulos seguidos", recuerda.

​Sin embargo, aclara que no lo pondría en la Selección Nacional: "A Jardine se le acabó su crédito. Yo hubiera puesto a alguien... puede ser a Rafa Márquez, aunque no ha ganado nada ni ha dirigido un gran equipo de futbol. Dirigía al Barcelona B; es muy diferente dirigir al Barcelona grande. Espero que con él mejoren las cosas", afirma con esperanza.

Rafa Márquez en un entrenamiento del Barcelona B | TWITTER @FCBarcelonaB

​También aborda un tema muy controversial: ¿Cuál es el estilo de México? Sin dudarlo, José Ramón deja en claro que México no tiene un estilo definido. Quizá lo más cercano fue lo que hizo Ricardo Antonio La Volpe, no en el Mundial 2006, sino previo, en la Copa Confederaciones 2005. Eso, afirma, ha sido lo más cercano a la definición de nuestro futbol mexicano.

​"La mejor expresión máxima de la Selección fue en 2005. Ahí tenía identidad... Luego lo eliminan", recuerda.

​¿Y cuál es el estilo de México?, se le cuestiona.

​"Acá vienen jugadores de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay... Aprendemos lo bueno y lo malo de ellos. Hemos dejado de competir fuerte contra equipos sudamericanos. No vamos a la Libertadores, pero hoy Estados Unidos ha alcanzado a México a nivel de clubes".

​José Ramón afirma que México está estancado por sus malas decisiones: falta de ascenso y descenso, y un exceso de extranjeros, que él cree deberían reducirse a cinco.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7
Lo Último
10:53 ¿Cuántas veces Chivas ha terminado un torneo regular como líder?
10:27 Gato Ortiz se titula como licenciado en psicología
10:26 Draft NFL 2026: Todo lo que debes saber sobre el evento en Pittsburgh
10:05 ‘Me han arropado’ : El discurso que Jardine lanzó, en la intimidad del vestidor, tras victoria ante Toluca
10:04 VIDEO: Revelan momento del asesinato a miembros del staff de Sin Senos Sí Hay Paraíso
09:47 Fernando Mendoza manda mensaje a la afición de Raiders previo al Draft de la NFL
09:25 ¿Se pierde el Mundial? Estrella del Bayern Munich sufre lesión previo a Semifinales de Champions
09:00 José Ramón Fernández sorprende: “André Jardine es el mejor técnico de la historia”
08:43 Colaboradora de Venga la Alegría es agredida por conductor de Uber
08:41 Patriots intentó ocultar escandalo entre Mike Vrabel y Dianna Russini