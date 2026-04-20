José Ramón Fernández sorprende: “André Jardine es el mejor técnico de la historia”

José Ramón Fernández lanza un "facto" para él, aun cuando se sabe su animadversión con el América. Lo suelta: "André Jardine es el mejor técnico de la historia".

​¿Por qué? Le pregunto a la leyenda de la televisión mexicana. "Ganó un tricampeonato", ratifica sin miramientos. Previamente hablábamos sobre si Javier Aguirre se ha convertido en el mejor estratega mexicano de todos los tiempos.

José Ramón Fernández en entrevista con René Tovar | RÉCORD

Joserra analiza a Aguirre y el futbol mexicano

Para mí no es el ideal (para dirigir a la Selección Nacional), pero es un entrenador que sabe mucho. Tiene mucha experiencia

Dirigió en 2002; lo eliminó Estados Unidos en Octavos de Final. Luego en 2010 lo elimina Argentina y ahora vuelve a petición de los que manejan el futbol

​JRF precisa que el "Vasco" es un viejo lobo de mar: "En España dirigió equipos que siempre peleaban el descenso...".

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

​"Pero hay un mérito, José Ramón", se le hace ver al entrevistado.

Mérito es ser campeón en Europa. No pelear el descenso. Sí es verdad que ha trascendido

​¿Se te hace el mejor de la historia?

​Tiene más experiencia

​¿Para ti quién es el mejor de la historia?

​Responde Joserra: "¿En México? Puede ser André Jardine. Ganó tres títulos seguidos", recuerda.

​Sin embargo, aclara que no lo pondría en la Selección Nacional: "A Jardine se le acabó su crédito. Yo hubiera puesto a alguien... puede ser a Rafa Márquez, aunque no ha ganado nada ni ha dirigido un gran equipo de futbol. Dirigía al Barcelona B; es muy diferente dirigir al Barcelona grande. Espero que con él mejoren las cosas", afirma con esperanza.

Rafa Márquez en un entrenamiento del Barcelona B | TWITTER @FCBarcelonaB

​También aborda un tema muy controversial: ¿Cuál es el estilo de México? Sin dudarlo, José Ramón deja en claro que México no tiene un estilo definido. Quizá lo más cercano fue lo que hizo Ricardo Antonio La Volpe, no en el Mundial 2006, sino previo, en la Copa Confederaciones 2005. Eso, afirma, ha sido lo más cercano a la definición de nuestro futbol mexicano.

​"La mejor expresión máxima de la Selección fue en 2005. Ahí tenía identidad... Luego lo eliminan", recuerda.

​¿Y cuál es el estilo de México?, se le cuestiona.

​"Acá vienen jugadores de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay... Aprendemos lo bueno y lo malo de ellos. Hemos dejado de competir fuerte contra equipos sudamericanos. No vamos a la Libertadores, pero hoy Estados Unidos ha alcanzado a México a nivel de clubes".

​José Ramón afirma que México está estancado por sus malas decisiones: falta de ascenso y descenso, y un exceso de extranjeros, que él cree deberían reducirse a cinco.