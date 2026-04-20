¡Inaudito! José Ramón Fernández pone al borde de las lágrimas a Enrique Garay

Un momento nostálgico se vivió en el podcast ‘Somos Gol Gana Podcast’, donde el reconocido comentarista Enrique Garay sorprendió con un mensaje profundo y sincero dirigido a José Ramón Fernández, figura clave en la historia del periodismo deportivo en México.

Durante la charla, Garay tomó la palabra para expresar un agradecimiento que fue más allá de lo profesional, destacando el impacto personal que tuvo Fernández en su carrera. Con voz firme pero visiblemente conmovido, recordó los inicios en los medios y cómo una oportunidad puede cambiar el rumbo de toda una vida.

Enrique Garay con sus emotivas palabras l CAPTURA

¿Qué dijo Enrique Garay?

“Gracias, me cambiaste la vida y no te has dado cuenta a toda la gente que se la cambiaste”, fueron las palabras que marcaron el momento. El comentarista subrayó que, en una industria donde muchas veces predominan las recomendaciones o influencias, Fernández apostó siempre por el talento como principal criterio.

Enrique Garay casi le salen las lágrimas l CAPTURA

Garay no evitó contrastar esa filosofía con la realidad actual de los medios, señalando que hoy en día existe una presencia notable de figuras que llegan por otras vías. Sin embargo, dejó claro que su intención no era criticar, sino resaltar la autenticidad de quien le abrió las puertas en su momento.

“Hoy en los medios hay mucha gente, no los critico, recomendada, acomodada, y tú eres un hombre que solo aceptó el talento”, continuó, en una declaración que resonó entre quienes han seguido de cerca la evolución del periodismo deportivo en México. El reconocimiento fue directo y sin matices.

El mensaje cerró con un tono aún más personal: “Tú cambiaste vidas, y me cambiaste la vida, gracias. Estoy muy contento y agradecido. Gracias por estar aquí”. La frase sintetizó años de aprendizaje, oportunidades y crecimiento bajo la tutela de una de las voces más influyentes del medio.

José Ramón Fernández l CAPTURA

¿Qué respondió Joserra?

Por su parte, José Ramón Fernández escuchó con atención, fiel a su estilo sobrio. Ante las palabras, su reacción fue breve pero significativa, limitándose a un sencillo “qué bueno”, que reflejó tanto humildad como la naturalidad con la que ha construido su legado.