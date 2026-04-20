Bengals adquieren a Dexter Lawrence y sacuden el Draft 2026 de la NFL

Los Cincinnati Bengals dieron uno de los golpes más fuertes previo al Draft 2026 al adquirir al tackle defensivo Dexter Lawrence desde los New York Giants, a cambio de la décima selección global.

El intercambio, confirmado a días del draft, marca una clara apuesta de los Bengals por competir de inmediato, sumando a un jugador consolidado en lugar de apostar por talento joven.

Refuerzo de élite para Cincinnati

Lawrence, tres veces Pro Bowl, llega para fortalecer una defensiva que buscaba dar un salto de calidad. A sus 28 años, el liniero defensivo acumula más de 300 tackleadas y más de 30 capturas en su carrera, consolidándose como uno de los mejores en su posición.

Además, tras el traspaso, Cincinnati aseguró su continuidad con una extensión de contrato que lo mantiene vinculado al equipo rumbo a las próximas temporadas.

Dexter Lawrence passed his physical with the #Bengals but weighed in at 394 lbs…



He has put on more weight this off-season. pic.twitter.com/rOMHU58UPc — Richard Johnson (@RichJohnsonNFL) April 19, 2026

Giants apuestan al futuro

Por su parte, los Giants optaron por cambiar presente por futuro. Con la llegada del pick 10 —sumado al quinto que ya poseían—, New York ahora cuenta con dos selecciones dentro del Top 10 del Draft 2026.

Jaxon Dart, mariscal de campo, y Cam Skattebo, corredor, en juego de los Giants | AP

La decisión también responde a la falta de acuerdo contractual con Lawrence, quien incluso había solicitado salir del equipo tras estancarse las negociaciones.

Dexter Lawrence con los Giants de New York | AP

Un movimiento que redefine estrategias

El traspaso refleja dos caminos opuestos: Cincinnati refuerza su roster con una figura probada para competir ya, mientras que New York apuesta por reconstruir su plantilla con talento joven y múltiples selecciones altas.

Los jugadores de los Bengals celebran el triunfo contra Chargers | AP

Con el Draft a la vuelta de la esquina, este movimiento no solo impacta a ambos equipos, sino que también reconfigura el panorama de la NFL rumbo a la temporada 2026.