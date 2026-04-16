La NFL revela los jugadores y exjugadores que anunciarán las selecciones de la segunda ronda del Draft

La NFL ha confirmado oficialmente la lista de jugadores activos y leyendas retiradas que subirán al escenario el próximo viernes para anunciar las selecciones de la segunda ronda del Draft 2026.

Pittsburgh: El epicentro del talento en el Draft

Con el evento celebrándose en la ciudad del acero, la representación de la Universidad de Pittsburgh (Pitt) será masiva. La liga ha seleccionado estratégicamente a figuras con fuertes lazos locales, destacando al corredor de los Arizona Cardinals, James Conner, quien regresa a la zona donde brilló tanto en su etapa universitaria como con los Steelers.

Los Pittsburgh Steelers, como anfitriones, contarán con una delegación especial de cuatro integrantes. A los miembros del Salón de la Fama Jerome Bettis y John Stallworth se les unirá una dupla familiar icónica: Joey Porter Sr. y Joey Porter Jr., simbolizando el relevo generacional de la franquicia.

Entre los nombres que prometen acaparar los reflectores durante la transmisión se encuentran auténticos íconos de la liga como el receptor Calvin Johnson, cuya potencia física marcó una época en Detroit; el carismático ex pateador y analista Pat McAfee, representando a los Colts; el receptor Deion Branch, héroe de Super Bowl con los Patriots; y el histórico corredor de los Ravens, Mark Ingram.

Lista completa de representantes por equipo

A continuación, presentamos la nómina completa de los jugadores que anunciarán los picks para cada una de las 32 organizaciones de la NFL.