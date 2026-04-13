Draft 2026: los jugadores que apuntan a brillar en el reclutamiento de la NFL

El Draft 2026 de la NFL está a menos de dos semanas de celebrarse y los jugadores se siguen preparando para la llegada de uno de los procesos más importantes antes del inicio de la temporada. Es por ello que muchos han mejorado su rendimiento en el campo para no quedarse atrás en la selección.

Estos son los jugadores que han crecido y logrado acaparar los reflectores para el draft 2026:

Draft NFL 2026 | NFL.com

Monroe Freeling, OT

Proveniente de Georgia, actualmente tiene el #14 en su clasificación de Scouts Inc. Freeling ha destacado por su crecimiento en el trabajo del cuidado del quarterback, así como su habilidad de proteger las jugadas ofensivas con su técnica de bloqueo, es considerado parte de la Primera Ronda.

Dillon Thineman, S

El defensivo comenzó a subir en listas después de su intercepción contra Penn State. Thineman es de los jugadores que ha contado con un gran curriculum, estuvo dos años en Oregon y ha sumado 8 intercepciones y 302 tecleadas a lo largo de su carrera.

Los jugadores se alistan para el Draft que se llevará a cabo en Pittsburgh | AP

Jeff Caldwell, WR

Un receptor que es considerado con habilidades que cualquier equipo podría explotar, gracias a sus medidas físicas. Mejoró su posición en el Draft después de conseguir un tiempo de 4.31 segundos en la prueba de las 40 yardas.

Barika Kpeenu, RB

En su último año tuvo un gran crecimiento en su rendimiento, con 20 anotaciones y 1005 yardas por carrera, aunque tiene el perfil perfecto para ser agente libre prioritario, se considera que será colocado en el draft el tercer día.

El corredor de North Dakota, Barika Kpeenu, brilló en su carrera colegial | AFP

Eric Gentry, Edge

La temporada pasada fue titular por 12 partidos con Trojans, su complexión física resulta conveniente para los equipos, puede ganar fuerza y masa muscular, además de que ha demostrado ser productivo en la defensiva al conseguir 5 balones sueltos la temporada pasada y 9 en su carrera universitaria.

Draft NFL 2026: Estos son los 5 mejores quarterbacks a seguir

Inicia la gran búsqueda de quarterbak y todos en la NFL esperan quien será el nuevo talento ganado para la temporada 2026

A lo largo de la historia de la NFL, el quarterback es considerada la posición mas importante para un equipo. En unos cuantos días se llevará acabo el draft de la NFL y los aficionados se preguntan, ¿Quién será la nueva estrella del equipo?

Al mismo tiempo los equipos que necesitan llenar o renovar ese espacio tan importante, preparándose para conseguir al mejor jugador conforme avancen las rondas.

Fernando Mendoza, Indiana - Raiders

Será la Primera Selección del Draft y todo apunta que se quedará en los Raiders, mide 1.96 metros de altura y pesa 102 kilogramos, Mendoza, de 22 años, ha conseguido ser de los favoritos para esta selección, destacó en el 2025 por llevar al Campeonato Nacional a Indiana, sus estadísticas fueron 41 anotaciones, 3,535 yardas y solo sufrió 6 intercepciones. Además fue ganador del Trofeo Heisman y sin duda es de los quarterbacks con más expectativas este año.

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP

Ty Simpson, Alabama - Cardinals

Simpson destacó en su primera y única temporada como titular, con 1954 yardas por aire , 19 anotaciones y solamente una intercepción hacen que sea otro quarterback peleado en el Draft. Tiene una gran habilidad para moverse en la bolsa de protección y en el cuidado del balón en jugadas de riesgo.

Garret Nussmeier, LSU - Rams

Un jugador que mostraba grandes expectativas en el 2024, pero el año pasado sufrió un problema en la rodilla y varias lesiones que provocaron su bajo rendimiento, consiguiendo son 1,927 yardas, 12 anotaciones y 5 intercepciones en solo 9 partidos. Aunque es considerado uno de los mariscales con varias expectativas, sus ultimas estadísticas lo han puesto como prospecto de rondas medias o finales.

Carson Beck, Miami - Jets

El quarterback que mostró una de las mejores finales en el juego por el Campeonato Nacional; con 3,813 yardas, 30 anotaciones y 12 intercepciones ha mostrado un liderazgo y una gran conexión con su línea ofensiva, pero su punto débil es cuando las defensivas logran presionarlo rápido.

Carson Beck apunta a ser QB de primera ronda | AP

Cole Payton, North Dakota State - Packers