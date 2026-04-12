Eagles adquieren a Dontayvion Wicks en canje con los Packers

Nueva arma para Jalen Hurts. Los Philadelphia Eagles han alcanzado un acuerdo para adquirir al receptor abierto Dontayvion Wicks, proveniente de los Green Bay Packers, a cambio de dos selecciones del draft.

Dontayvion Wicks | AP

DETALLES DEL INTERCAMBIO

Para hacerse con los servicios de Wicks, Philadelphia enviará a Green Bay los siguientes activos:

Una selección de quinta ronda para el draft de este mismo mes.

Una selección de sexta ronda para el draft de 2027.

Wicks, quien cumplirá 25 años en junio, llega a Filadelfia tras disputar tres temporadas con los Packers. Durante su estancia en Green Bay, acumuló 108 recepciones para 1,328 yardas y 11 anotaciones en 46 partidos disputados.

Con la llegada de Wicks, el panorama ofensivo de los Eagles presenta movimientos interesantes. Si bien A.J. Brown y DeVonta Smith se mantienen como las figuras principales, Wicks entra directamente a la pelea por el puesto de tercer receptor.

Dontayvion Wicks | AP

En esa rotación también se encuentran nombres como:

Hollywood Brown

Johnny Wilson

Darius Coope

¿SE VA A.J BROWN DE PHILADELPHIA?

Este movimiento añade leña al fuego respecto a los rumores que rodean a A.J. Brown. Según los informes, los Eagles han estado escuchando ofertas por el tres veces seleccionado al Pro Bowl, quien la temporada pasada registró 78 capturas y 1,003 yardas, pero manifestó públicamente su descontento con su rol en el esquema ofensivo.

La incorporación de un receptor joven y productivo como Wicks podría dar a la gerencia de Philadelphia la flexibilidad necesaria para concretar un traspaso por Brown si llega la oferta adecuada antes o durante el draft