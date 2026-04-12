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NFL

Eagles adquieren a Dontayvion Wicks en canje con los Packers

Dontayvion Wicks | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:07 - 11 abril 2026
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Philadelphia refuerza la ofensiva y cede selecciones a unos días del Draft

Nueva arma para Jalen Hurts. Los Philadelphia Eagles han alcanzado un acuerdo para adquirir al receptor abierto Dontayvion Wicks, proveniente de los Green Bay Packers, a cambio de dos selecciones del draft.

Dontayvion Wicks | AP

DETALLES DEL INTERCAMBIO

Para hacerse con los servicios de Wicks, Philadelphia enviará a Green Bay los siguientes activos:

  • Una selección de quinta ronda para el draft de este mismo mes.

  • Una selección de sexta ronda para el draft de 2027.

Wicks, quien cumplirá 25 años en junio, llega a Filadelfia tras disputar tres temporadas con los Packers. Durante su estancia en Green Bay, acumuló 108 recepciones para 1,328 yardas y 11 anotaciones en 46 partidos disputados.

Con la llegada de Wicks, el panorama ofensivo de los Eagles presenta movimientos interesantes. Si bien A.J. Brown y DeVonta Smith se mantienen como las figuras principales, Wicks entra directamente a la pelea por el puesto de tercer receptor.

Dontayvion Wicks | AP

En esa rotación también se encuentran nombres como:

  • Hollywood Brown

  • Johnny Wilson

  • Darius Coope

¿SE VA A.J BROWN DE PHILADELPHIA?

Este movimiento añade leña al fuego respecto a los rumores que rodean a A.J. Brown. Según los informes, los Eagles han estado escuchando ofertas por el tres veces seleccionado al Pro Bowl, quien la temporada pasada registró 78 capturas y 1,003 yardas, pero manifestó públicamente su descontento con su rol en el esquema ofensivo.

La incorporación de un receptor joven y productivo como Wicks podría dar a la gerencia de Philadelphia la flexibilidad necesaria para concretar un traspaso por Brown si llega la oferta adecuada antes o durante el draft

AJ Brown | AP
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