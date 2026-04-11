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NFL

¡49ers lanzan nueva app en español y apuestan fuerte por su afición latina!

San Francisco será local en la Ciudad de México | X @49ers
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:01 - 10 abril 2026
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Los San Francisco 49ers siguen reforzando su conexión con los aficionados y ahora lo hacen desde la palma de la mano

La franquicia de la NFL, 49ers, presentó su nueva aplicación oficial, una plataforma renovada que incluye múltiples funciones innovadoras, destacando una en particular: la opción completamente en español.

Este movimiento refleja el crecimiento e importancia de la afición latina dentro del equipo, que ha sido clave en la expansión global de la marca 49ers en los últimos años.

Una app más cercana a los fans

Los aficionados podrán acceder a contenido exclusivo del equipo, noticias en tiempo real, entradas, calendarios, dinámicas interactivas y una navegación mucho más intuitiva con ayuda de IA.

Nueva aplicación de los 49ers en español | 49ers

Además, el rediseño busca ofrecer una experiencia personalizada, adaptándose a los intereses de cada usuario para mantenerlo conectado con su equipo en todo momento.

Nueva aplicación de los 49ers en español | 49ers

El español, protagonista en la nueva era

Uno de los puntos más llamativos es la integración completa del idioma español dentro de la aplicación, algo que no es casualidad.

Los 49ers han apostado fuerte por su comunidad latina, entendiendo que es una de las más apasionadas y en crecimiento dentro de la NFL.

Nueva aplicación de los 49ers en español | 49ers

Con esta actualización, el equipo no solo facilita el acceso a su contenido, sino que también mejora la experiencia con los latinos, específicamente con los mexicanos, país donde vendrán a disputar un partido en el renovado Estadio Banorte.

La nueva app ya está disponible para descarga, marcando un paso más en la evolución digital de los 49ers y en su objetivo de estar cada vez más cerca de sus aficionados.

San Francisco tendrá un partido de local en la Ciudad de México | X @49ers
San Francisco tendrá un partido de local en la Ciudad de México | @49ers
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