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NFL

Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte

Dolphins en juego de la Temporada 2025 l X:MiamiDolphins
René Tovar
René Tovar 07:53 - 31 marzo 2026
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El juego ya tendría fecha, de acuerdo a reportera de NBC Bay

​Los Dolphins de Miami se perfilan para ser el rival de los 49ers de San Francisco, de acuerdo con la reportera de NBC Bay, Jennifer Lee Chan, quien en su canal de YouTube aseguró que supo de la posibilidad de que ese juego se dispute el domingo 22 de noviembre del año en curso en el Estadio Banorte (otrora Azteca).

Jaylen Waddle, receptor de los Miami Dolphins | AP

¿Qué avanzado está?

​La periodista comentó incluso que los 49ers irían a entrenar a Colorado Springs (1,839 msnm), por temas de altura. También reveló que la organización habría bloqueado las posibilidades de que los Broncos de Denver y los Raiders de Las Vegas fueran los posibles rivales del equipo en la Ciudad de México.

​"Cuando los 49ers vayan a la Ciudad de México, he oído que el rival son los Miami Dolphins. Serán el equipo visitante y los 49ers el equipo local, probablemente el 22 de noviembre", expuso en su canal de Youtube. Los

San Francisco 49ers volverá a México | AP

​Luego precisó que, debido a ese juego, el equipo de la Bahía entrenaría en Colorado Springs para trabajar en la altura, ya que, como se sabe, la CDMX está a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

​"Es probable, muy probable, que los Miami Dolphins sean los oponentes en la Ciudad de México", ratificó la periodista, quien tiene una buena relación con los directivos del equipo de San Francisco.

Por su parte, ​Miguel Pasquel, periodista mexicano de ESPN que tiene relación con la organización de los "Niners", recogió la información de Jennifer Lee Chan y también ratificó que, como lo comentó hace "mes y medio", el rival de los 49ers efectivamente serían los Dolphins de Miami.

George Kittle en el Estadio Azteca en su última visita con los 49ers | IMAGO7

¿Qué ha dicho la NFL?

​La NFL hasta el momento no ha dado una postura oficial, pero la realidad es que la liga regresa una vez que, previo al Super Bowl LX, el comisionado Roger Goodell anunció que el compromiso es por tres años, lo que asegura partidos de temporada regular en las temporadas 2026, 2027 y 2028.

​​Los enfrentamientos están previstos en el Estadio Banorte (Estadio Azteca).

El anuncio se hizo oficial en febrero de 2026, destacando que México es una pieza fundamental en la expansión internacional de la liga, formando parte de un calendario que ahora incluye sedes como Madrid, París, Dublín y Melbourne, Australia.

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