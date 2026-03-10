San Francisco 49ers adquieren al receptor estrella Mike Evans de cara al inicio de la NFL 2026

Después de muchos años de carrera militando en los Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, receptor estelar, ahora firmará contrato con los San Francisco 49ers de cara a la nueva temporada de la NFL 2026, según informaron varias fuentes a Adam Schefter de ESPN.

Mike Evans jugó 12 años con los Tampa Bay Buccaneers l AP

Mike Evans llegó con el equipo de Tampa Bay tras la séptima Selección Global del Draft en 2014 y jugó 12 temporadas en total con los Bucs donde consiguió ser el máximo anotador en la historia del equipo rojinegro con 662 puntos en total. El receptor fue el primer jugador drafteado en la era del actual gerente general del equipo, Jason Licht.

Mike Evans | AP

En 12 temporadas consecutivas con Buccaneers tuvo una marca de 1000 yardas recibidas lo que lo igual en nùmero con el Miembro del Salón de la Fama, Jerry Rice. Pese a esto, una lesión en la clavícula dejó fuera a Evans hasta la semana 15 donde perdió el número de yardas tras una derrota ante Atlanta Falcons.

¿Por qué firmó con los San Francisco 49ers?

Tras el fracaso de no poder clasificar a la postemporada del Super Bowl LV en el año 2020. Evans tomó la decisión de no retirarse como jugador profesional pero si evaluar en que equipos podría encajar para tener mayores posibilidades de llegar a un Super Bowl.

Los números de Mike Evans con Tampa Bay Buccaneers

Mike Evans en un partido de los Tampa Bay Bucaneers | TAMPA BAY BUCCANEERS