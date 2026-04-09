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NFL

Departamento de Justicia investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas

Drake Maye, en el Super Bowl LX | AP
Drake Maye, en el Super Bowl LX | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:14 - 09 abril 2026
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El modelo de negocio de la liga y sus acuerdos exclusivos con plataformas de streaming y cable quedaron bajo revisión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación sobre la NFL por presuntas prácticas anticompetitivas que podrían estar afectando a los consumidores, de acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal. La información, basada en fuentes cercanas al caso, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por la propia liga.

Drake Maye pierde el Super Bowl LX | AP

El alcance de la investigación aún no ha sido detallado, aunque el foco estaría en los acuerdos de transmisión que la NFL mantiene con diversas plataformas de streaming, cadenas de cable y empresas tecnológicas. Estas alianzas han sido señaladas por elevar los costos para los aficionados que buscan seguir todos los partidos de la temporada.

En meses recientes, legisladores tanto republicanos como demócratas han expresado su preocupación ante reguladores federales, incluyendo el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comunicaciones, por el impacto económico que estos acuerdos tienen en los consumidores.

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¿Por qué investigan a la NFL por sus transmisiones?

El senador Mike Lee solicitó en marzo que se revisara el modelo de licencias de la NFL, señalando que la liga distribuye sus partidos de forma simultánea en múltiples plataformas de pago, lo que obliga a los usuarios a contratar diversos servicios para acceder al contenido completo.

Según su postura, esta práctica podría ya no estar protegida bajo la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961, normativa que históricamente permitió a la NFL negociar colectivamente sus derechos de transmisión cuando los partidos se emitían exclusivamente en televisión abierta.

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De acuerdo con el propio legislador, un aficionado que quisiera ver todos los encuentros de la temporada pasada habría tenido que desembolsar cerca de mil dólares en suscripciones a servicios de streaming, televisión de paga y conexiones de internet, lo que ha encendido alertas sobre posibles afectaciones al mercado.

Presión política y cuestionamientos al modelo de negocio

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren y el representante Patrick Ryan enviaron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones en abril, solicitando una revisión más profunda de las prácticas comerciales de la liga.

En su comunicación, los legisladores señalaron posibles casos de “combinación forzada”, en los que los consumidores se ven obligados a pagar paquetes que incluyen contenido que no desean, elevando así el costo final del servicio.

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