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NFL

Colin Kaepernick publicará sus memorias “The Perilous Fight” en septiembre

Colin Kaepernick se hincó en protesta durante el partido
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 23:08 - 07 abril 2026
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A una década de haber protagonizado una de las protestas más emblemáticas en la historia reciente del deporte estadounidense, Colin Kaepernick publicará sus memorias tituladas “The Perilous Fight” el próximo 15 de septiembre, bajo el sello Legacy Lit del grupo editorial Hachette.

El exmariscal de campo de los San Francisco 49ers y activista social busca ofrecer una mirada más profunda a los acontecimientos y experiencias que lo llevaron a arrodillarse durante el himno nacional en 2016, en protesta contra la violencia policial y la desigualdad racial.

Kaepernick fue la figura de los 49ers | AP

Aquella acción generó un fuerte debate público: mientras algunos jugadores replicaron el gesto, también recibió críticas de políticos, dueños de equipos y aficionados.

Las personas vieron el momento, pero no los años que lo hicieron posible. Fue un camino marcado por cuestionamientos sobre mi identidad, injusticias que ya no podía ignorar y las voces de quienes vinieron antes que yo.

El libro, descrito por la editorial como “parte memorias y parte manifiesto”, abordará las luchas fuera del campo que transformaron un acto individual en un movimiento que impactó profundamente el deporte y la cultura en Estados Unidos. Además, el propio Kaepernick narrará la versión en audiolibro, que será producida y distribuida en exclusiva por Audible.

Kaepernick, de 38 años, jugó seis temporadas en la NFL y llevó a los 49ers al Super Bowl en 2013, donde cayeron 34-31 ante los Baltimore Ravens. No ha vuelto a jugar en la liga desde 2016.

En los últimos años, el exjugador ha mantenido una presencia activa en causas sociales, además de incursionar en el ámbito editorial con su propio sello y publicaciones como el libro ilustrado “We Are Free, You & Me” y la novela gráfica “Change the Game”.

La celebración de Colin Kaepernick | AP
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