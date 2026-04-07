Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 17:20 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mariscal de campo y posible Pick 1 global vivirá su selección en casa acompañado de su familia y amigos

Estamos a un par de semanas para conocer los rostros de quienes serán las próximas estrellas del emparrillado, sin embargo, el prospecto más importante de esta clase, Fernando Mendoza, no asistirá al Draft 2026 de la NFL.

Fernando Mendoza | AP

De acuerdo a información del periodista Adam Schefter, el mariscal de campo Campeón Nacional de la NCAA 2025 con Indiania Hoosiers y el más reciente ganador del Trofeo Heinsman, Fernando Mendoza, no viajará a la ciudad de Pittsburgh y por ende, no estará presente en al 'Ciudad de los Puentes' durante el Draft de la NFL.

Pese a ser el prospecto número uno de su generación y tener prácticamente un lugar asegurado con Las Vegas, el mariscal de campo de origen cubano desea vivir este histórico momento acompañado de su familia y no bajo los reflectores y las cámaras de la NFL, siendo esta la razón por la que no estará presente en el evento.

Fernando Mendoza | AP

De acuerdo a diversos reportes, Mendoza estará el próximo 23 de abril en la ciudad de Miami, Florida, lugar en donde se crió. Acompañado de toda su familia y a través de la televisión, presenciará el momento en el que el comisionado Roger Goodell lo nombra el Pick 1 del Draft 2026 de la NFL.

Si nada extraño sucede, el próximo 23 de abril a 20:00 horas tiempo local, Fernando Mendoza se convertirá en el nuevo QB de los Raiders.

SE REPITE LA HISTORIA CON TREVOR LAWRENCE

Año con año en el Draft de la NFL se eligen más de 250 jugadores, de los cuales, solo un selecto grupo que están llamados a ser las próximas 'estrellas de la liga' tienen el honor de ser invitados al evento. La foto del comisionado con el Pick 1 global es prácticamente una tradición y este año se romperá.

La última vez que el Pick 1 global fue un mariscal de campo y no asistió al evento del Draft de la NFL fue hace no mucho tiempo, para ser exactos en 2021. En aquel entonces, Trevor Lawrence, QB de la Universidad de Clemson y hoy de los Jacksonville Jaguars, también rechazó la invitación de la liga y fue por exactamente las mismas razones por las que hoy lo hace Mendoza: compartir ese especial momento con familiares y amigos.

Trevor Lawrence, Draft de la NFL 2021 | NFL
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
17:51 ¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
17:48 AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
17:21 ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
17:20 Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
17:19 Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
17:17 ¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026
17:13 ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida
17:12 ¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán
17:08 "Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
Contra
07/04/2026
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
Futbol Internacional
07/04/2026
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Contra
07/04/2026
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Mary Carmen Rodríguez Lucero, ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5
Lucha
07/04/2026
¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
NFL
07/04/2026
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
Contra
07/04/2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras