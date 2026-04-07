Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026

Estamos a un par de semanas para conocer los rostros de quienes serán las próximas estrellas del emparrillado, sin embargo, el prospecto más importante de esta clase, Fernando Mendoza, no asistirá al Draft 2026 de la NFL.

Fernando Mendoza | AP

De acuerdo a información del periodista Adam Schefter, el mariscal de campo Campeón Nacional de la NCAA 2025 con Indiania Hoosiers y el más reciente ganador del Trofeo Heinsman, Fernando Mendoza, no viajará a la ciudad de Pittsburgh y por ende, no estará presente en al 'Ciudad de los Puentes' durante el Draft de la NFL.

Pese a ser el prospecto número uno de su generación y tener prácticamente un lugar asegurado con Las Vegas, el mariscal de campo de origen cubano desea vivir este histórico momento acompañado de su familia y no bajo los reflectores y las cámaras de la NFL, siendo esta la razón por la que no estará presente en el evento.

Fernando Mendoza | AP

De acuerdo a diversos reportes, Mendoza estará el próximo 23 de abril en la ciudad de Miami, Florida, lugar en donde se crió. Acompañado de toda su familia y a través de la televisión, presenciará el momento en el que el comisionado Roger Goodell lo nombra el Pick 1 del Draft 2026 de la NFL.

Si nada extraño sucede, el próximo 23 de abril a 20:00 horas tiempo local, Fernando Mendoza se convertirá en el nuevo QB de los Raiders.

SE REPITE LA HISTORIA CON TREVOR LAWRENCE

Año con año en el Draft de la NFL se eligen más de 250 jugadores, de los cuales, solo un selecto grupo que están llamados a ser las próximas 'estrellas de la liga' tienen el honor de ser invitados al evento. La foto del comisionado con el Pick 1 global es prácticamente una tradición y este año se romperá.

La última vez que el Pick 1 global fue un mariscal de campo y no asistió al evento del Draft de la NFL fue hace no mucho tiempo, para ser exactos en 2021. En aquel entonces, Trevor Lawrence, QB de la Universidad de Clemson y hoy de los Jacksonville Jaguars, también rechazó la invitación de la liga y fue por exactamente las mismas razones por las que hoy lo hace Mendoza: compartir ese especial momento con familiares y amigos.