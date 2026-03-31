Impostor se hace pasar por Xavier McKinney, jugador de los Packers, y estafa a prestamista

¡Cómo de película! Xavier McKinney, profundo de los Green Bay Packers, es uno de los talentos defensivos de la NFL, sin embargo, su nombre ahora no está involucrado por algún traspaso o acción dentro del emparrillado, sino por un escándalo digno de un guión de Hollywood.

De acuerdo a información de The Guardian, una persona se hizo pasar por el defensivo de los de Wisconsin, la cual solicitó un préstamo de 4.4 millones de dólares. Una entidad financiera transfirió dicha cantidad de dinero al impostor, pensando que se trataba de Xavier McKinney.

Aliya Sports Finance Fund (ASFF) es la empresa que está demandando a Sure Sports, un corredor de préstamos con una larga trayectoria en la industria deportiva estadounidense. La demanda es por una no presentar la diligencia a la entidad financiera a quien resultó ser Xavier McKinney. Según la demanda, el FBI está investigando la transacción.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

¿Cómo funciona Sure Sports?

Sure Sports se pone en contacto con los prestamistas a nombre de los atletas, y supuestamente realiza las investigaciones antes de las transacciones; la empresa recibe cierta comisión por los préstamos, en el caso de Xavier McKinney fue de 80 mil dólares.

"Con base en la información que Sure Sports proporcionó a ASFF, incluyendo su debida diligencia sobre la identidad y solvencia de McKinney y su compañía, XMK ​​Companies, LLC, ASFF aceptó los términos del préstamo", escribió en su momento la representante legal de Aliya Sports.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

El año de Xavier McKinney

Seleccionado por los New York Giants en 2020, Xavier McKinney es uno de los jugadores con mayor presencia en la secundaria de los Green Bay Packers. Sin embargo, su segunda temporada con los de Wisconsin no fue tan elusiva como la primera.

En 2024, el exjugador de la Universidad de Alabama realizó un total de ocho intercepciones, la mayor cantidad en toda su carrera en una sola temporada. Sin embargo, en la campaña de 2025 solamente logró dos, aunque logró una mayor cantidad de tackleadas.