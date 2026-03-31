Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Impostor se hace pasar por Xavier McKinney, jugador de los Packers, y estafa a prestamista

Xavier McKinney, profundo de Green Bay, en juego ante Broncos | AP
Emiliano Arias Pacheco 22:20 - 30 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un intermediario está siendo demandado por una supuesta negligencia en el préstamo

¡Cómo de película! Xavier McKinney, profundo de los Green Bay Packers, es uno de los talentos defensivos de la NFL, sin embargo, su nombre ahora no está involucrado por algún traspaso o acción dentro del emparrillado, sino por un escándalo digno de un guión de Hollywood.

De acuerdo a información de The Guardian, una persona se hizo pasar por el defensivo de los de Wisconsin, la cual solicitó un préstamo de 4.4 millones de dólares. Una entidad financiera transfirió dicha cantidad de dinero al impostor, pensando que se trataba de Xavier McKinney.

Aliya Sports Finance Fund (ASFF) es la empresa que está demandando a Sure Sports, un corredor de préstamos con una larga trayectoria en la industria deportiva estadounidense. La demanda es por una no presentar la diligencia a la entidad financiera a quien resultó ser Xavier McKinney. Según la demanda, el FBI está investigando la transacción.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

¿Cómo funciona Sure Sports?

Sure Sports se pone en contacto con los prestamistas a nombre de los atletas, y supuestamente realiza las investigaciones antes de las transacciones; la empresa recibe cierta comisión por los préstamos, en el caso de Xavier McKinney fue de 80 mil dólares.

"Con base en la información que Sure Sports proporcionó a ASFF, incluyendo su debida diligencia sobre la identidad y solvencia de McKinney y su compañía, XMK ​​Companies, LLC, ASFF aceptó los términos del préstamo", escribió en su momento la representante legal de Aliya Sports.
Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

El año de Xavier McKinney

Seleccionado por los New York Giants en 2020, Xavier McKinney es uno de los jugadores con mayor presencia en la secundaria de los Green Bay Packers. Sin embargo, su segunda temporada con los de Wisconsin no fue tan elusiva como la primera.

En 2024, el exjugador de la Universidad de Alabama realizó un total de ocho intercepciones, la mayor cantidad en toda su carrera en una sola temporada. Sin embargo, en la campaña de 2025 solamente logró dos, aunque logró una mayor cantidad de tackleadas.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
00:06 Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026
00:01 A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
00:00 Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026
23:35 Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
23:08 Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico
22:56 Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?
22:32 Mbappé coquetea con la NBA. ¿Se retira?
22:31 Marruecos emprenderá acciones legales contra Senegal por presentar trofeo de la Copa Africana de Naciones
22:20 Impostor se hace pasar por Xavier McKinney, jugador de los Packers, y estafa a prestamista
21:54 ¡Todo un fan! Neymar Jr. apoyó a Brasil en su partido ante Francia
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Julián Araujo y la verdadera gravedad de su lesión
2
Futbol Presidente de la Federación de Guatemala asegura continuidad de Luis Fernando Tena como DT de la Selección
3
Futbol Javier Aguirre asegura que el duelo ante Bélgica es la última prueba para su convocatoria rumbo al Mundial 2026
4
Futbol Nacional ¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX
5
Empelotados Faitelson y Marc Crosas se enfrascan en pelea por abucheos a la Selección Mexicana
6
Futbol Marta Alemany tras su heroica atajada con Querétaro: "Me quité como cincuenta mochilas de mi espalda"
Te recomendamos
Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT
Futbol
31/03/2026
Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026
A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
Futbol
31/03/2026
A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine
Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026 | RÉCORD
Portada del día
31/03/2026
Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026
Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
Futbol
30/03/2026
Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca
Deniz Undav de Alemania se enfrenta a Jonas Adjetey de Ghana en un amistoso | AP
Futbol
30/03/2026
Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico
Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?
Futbol
30/03/2026
Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?