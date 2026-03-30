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NFL

Aaron Rodgers esta buscando un contrato millonario para mantenerse con Steelers

Aaron Rodgers jugando con Steelers l AFP
Jorge Armando Hernández 16:18 - 30 marzo 2026
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El quarterback de Steelers busca una renovación de contrato con un sueldo mucho más alto

Aaron Rodgers aseguró que Pittsburgh Steelers no le pusieron un ultimatum para obligarlo a firmar nuevamente con el equipo de los acereros. El quarterback sigue analizando su futuro en la NFL.

La estrella del conjunto de Pittsburgh aseguró que no tiene un límite de tiempo para decidir si vuelve a firmar contrato o si opta por retirarse de la NFL.

Aaron Rodgers saliendo de un partido l AFP

Hace poco se dio a conocer que el entrenador en jefe de Pittsburgh Steelers, Mike McCarthy se reunirá esta semana con el actual jugador de Steelers para hablar sobre temas contractuales.

Si hay alguien que conoce a la perfección a Aaron Rodgers, ese es Mike McCarthy, quien también tuvo el honor de dirigir al quarterback en su estancia con Green Bay Packers, por lo que afirmó que le gusta creer en una historia de 'reencuentro'.

Rodgers durante un partido l AFP

De acuerdo a información de Dov Kleiman, Rodgers buscaría en caso e renovar el contrato, por lo menos 30 millones de dólares de sueldo, lo que muchos dentro del equipo consideran una locura.

Charly Batch habla de Rodgers y su posible regreso

Uno de ellos es Charlie Batch que también fue jugador y quarterback de los Steelers. Batch menciona que de por lo menos Rodgers no regresará a Pittsburgh si su sueldo permanece en 13 millones de dólares, afirma que el buscaría mucho más dinero.

Este tipo (Aaron Rodgers) rindió por encima de lo que prometía su contrato. La decisión se reduce a una cuestión de dinero. A los Steelers les gustaría que volviera, pero no por los 13 millones de dólares. Estoy seguro de que Aaron, y no he hablado con él, pero sus representantes quieren algo más cercano a los 30 millones, y uno espera que, en algún punto, lleguen a un acuerdo.
Aaron Rodgers haciendo un pase l AFP
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