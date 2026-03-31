NFL y leyendas de la misma de unen para crear liga de flag football

La NFL año con año sorprende con nuevas innovaciones. En la reunión anual previo al inicio del Draft, se confirmó que la liga y varias figuras de la misma se unieron para invertir y crear una nueva liga profesional de flag football.

A través de un comunicado, la NFL y TMRW Sports anunciaron la creación de dicha liga, con ramas tanto varonil como femenil. Entre los socios inversores de la misma se encuentran figuras de la talla de Joe Montana, Tom Brady, los hermanos Peyton y Eli Manning, Steve Young; además de jugadores en activo como Arik Armstead y Bobby Wagner.

"Esta iniciativa llega en un momento de impulso global sin precedentes para el Flag Football, ya que el deporte está experimentando un rápido crecimiento, un aumento del interés comercial y una creciente participación de posibles socios de inversión, medios y patrocinio", comentó la NFL en un comunicado.

Steve Young con los San Francisco 49ers | AFP

¿Qué dijo Tom Brady con respecto a la creación de la liga?

Hace poco menos de tres semanas se llevó a cabo en Los Ángeles Fanatics Flag Football Classic, impulsado por el futuro miembro del Salón de la Fama, Tom Brady. El ahora analista deportivo compartió su emoción de la creación de la liga, señalando al flag football como una parte importante del futbol americano.

"El Flag Football representa mucho de lo que hace especial a este juego, mostrando la habilidad, la creatividad y la competitividad que definen a este deporte", señaló la leyenda de la NFL y siete veces Campeón del Super Bowl, Tom Brady. "El ascenso rápido del Flag Football ha sido increíble, y la extensa lista de jugadores y exjugadores que apoyan esta liga demuestra lo firme que creen en su futuro. Me entusiasma ayudar a llevar este deporte aún más alto a través del lanzamiento de una liga profesional de Flag Football".

Tom Brady en Fanatics Flag Football Classic | AP

TMRW Sports, la gran apuesta a futuro del deporte

Para los que no están tan familiarizados, TMRW Sports es una empresa de innovación deportiva, fundada por Tiger Woods, Rory McIlroy y el ejecutivo Mike McCarley. Se centra en fusionar el deporte tradicional con tecnología avanzada para atraer a audiencias jóvenes, como lo fue la creación de esta nueva liga de flag football.

"Esto es especialmente significativo para las niñas y jóvenes que están impulsando el crecimiento del deporte en todo el mundo y que ahora pueden ver cómo sus sueños en este deporte alcanzan el nivel profesional. Seleccionar a TMRW Sports representa un paso importante en nuestro compromiso a largo plazo de hacer crecer el Flag Football y apoyar a los atletas de clase mundial", señaló Troy Vincent Sr., vicepresidente de Operaciones de Futbol Americano de la NFL.