Draft 2026: ¿Quiénes son los favoritos según las apuestas en ser los primeros cinco seleccionados?

A menos de dos semanas del comienzo del Draft 2026, varios prospectos universitarios comenzaron a ser los favoritos por las casas de apuestas para ser las primeras selecciones de la NFL. Encabezados por Fernando Mendoza, los jugadores universitarios más importantes buscarán ser las estrellas a futuro de la liga.

¿Quiénes son los favoritos según las apuestas en ser los primeros cinco seleccionados?

Fernando Mendoza

Para sorpresa de nadie, Fernando Mendoza encabeza la lista para ser el pick número uno del Draft 2026 de la NFL. El actual Trofeo Heisman y Campeón Colegial apunta a ser el nuevo mariscal de campo de Las Vegas Raiders.

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP

David Bailey

El defensivo de Texas Tech es, sin duda, el mejor caza mariscal de su generación. En sus cinco años de carrera universitaria -cuatro de ellos con Stanford-, el ala defensiva mostró su gran capacidad para eludir a rivales en las trincheras y presionar al quarterback; con 14.5 capturas la campaña anterior, David Bailey apunta a llegar a los New York Jets.

Arvell Reese

Otro defensivo casi tan brutal como el anterior. Arvell Reese tuvo una números bastante decentes conforme a su posición -linebacker- además de que tuvo un gran valor agregado con Ohio State. Con más de 100 tackleadas en sus dos temporadas universitarias, todo parece indicar que el defensivo formará parte de los Arizona Cardinals.

Arvell Reese | AP

Carnell Tate

Otro nombre de la ofensiva que comienza a sonar fuerte para ser seleccionado entre los primeros cinco es Carnell Tate. El receptor, ex Ohio State, tuvo una gran campaña pese a solamente quedar en el Tazón de las Rosas, por lo que puede ser una gran opción para la ofensiva de Cam Ward, que tendrá como coordinador ofensivo de los Tennessee Titans a Brian Daboll.

Caleb Downs

Uno de los prospectos más grandes y, según varios expertos, uno de los profundos con mayor proyección a futuro. Egresado de -para no variar- Ohio State, Caleb Downs apunta a ser un nuevo jugador dentro de la Gran Manzana con los New York Giants.