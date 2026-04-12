Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Arrestan cerca de Dallas al defensivo de Cowboys Markquese Bell, por posesión de drogas

Markquese Bell, jugador de los Cowboys | AP
Associated Press (AP) 13:34 - 12 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La policía del suburbio de Prosper indicó que un agente pudo oler marihuana después de que Bell fuera detenido el viernes por la noche

El back defensivo de los Cowboys de Dallas, Markquese Bell, fue arrestado por cargos de posesión de drogas tras una parada de tráfico en el área de Dallas, informó el sábado la policía.

La policía del suburbio de Prosper indicó que un agente pudo oler marihuana después de que Bell fuera detenido el viernes por la noche. Un registro de su vehículo encontró menos de dos onzas de marihuana y un cigarrillo electrónico de THC, y fue puesto bajo custodia por cargos de posesión de marihuana y de una sustancia controlada, según la policía.

Markquese Bell, jugador de los Cowboys | AP

¿Qué dijeron los Cowboys sobre el arresto?

Un portavoz de los Cowboys señaló que el club estaba al tanto del arresto y declinó hacer más comentarios. Deiric Jackson, agente de Bell, manifestó que su cliente dejaría que el proceso legal siguiera su curso.

“Ciertamente, dejen que Markquese tenga su día como cualquier otra persona”, expresó Jackson.

Cowboys | AP

La carrera de Markquese Bell

Bell, de 27 años, se unió a los Cowboys como agente libre no seleccionado en el draft procedente de Florida A&M en 2022 y ha disputado 48 partidos, con 11 como titular, a lo largo de cuatro temporadas.

Aunque Bell ha jugado principalmente en equipos especiales, las lesiones han derivado en un tiempo de juego considerable en la secundaria. Sumó 94 tacleadas en 2023, cuando participó en los 17 partidos de la temporada regular y empató el liderato del equipo en tacleadas con ocho en una derrota de ronda de comodines ante Green Bay.

Bell volvió a jugar los 17 partidos la temporada pasada y entra en el segundo año de un contrato de tres años por 9 millones de dólares.

Markquese Bell | @AdamSchefter
Lo Último
14:27 Andrés Muñoz brilla en la victoria de Seattle Mariners ante los Astros
14:14 Joven atleta de 18 años ya superó los récords de Usain Bolt
14:06 Armando González y su gran momento con el hijo de André-Pierre Gignac; se tomaron una foto
13:59 ¡Imparable! Pumas vence a Mazatlán contundentemente
13:51 Sergio Bueno explota contra Katia Itzel: 'quiere venir a demostrar que tiene hue...'
13:44 Sergio Bueno es expulsado ante Pumas tras reclamos a Katia Itzel García
13:34 Arrestan cerca de Dallas al defensivo de Cowboys Markquese Bell, por posesión de drogas
13:28 Red Sox de Jarren Durán derrotan a los Cardinals 7-1
13:19 Jugadores del Cruz Azul molestos tras Clásico Joven por falta de agua caliente en el Estadio Banorte
13:18 Acusan a Katia Itzel de favorecer a Pumas en el partido contra Mazatlán