La Noche de los Grandes: Hora, dónde ver y cartelera completa del evento de AAA

La Noche de los Grandes será uno de los momentos más importantes en la historia de AAA, o al menos desde que WWE adquirió a la empresa, pues este sábado 30 de mayo, la tres veces estelar presentará uno de los eventos con más expectativa en los últimos años, con una lucha de apuesta en la cartelera.

Cuatro luchas más conforman esta cartelera que sentará un precedente en el presente de la lucha libre mexicana para la empresa.

Ataque del Grande Americano sobre el Original recreado con IA | IG: @elgrandeamericanowwe

Cartelera de Noche de los Grandes

Lucha de relevos australianos: La Catalina, Bayley y Lola Vice vs Las Tóxicas: Lady Flammer, La Hiedra y Maravilla

La primera aparición de La Catalina en un evento de AAA será a lado de dos de las luchadoras más queridas en el roster de AAA, la lucha por el campeonato de Reina de Reinas tendrá que esperar, ya que no se ha indagado en el tema personal.

Lucha de relevos australianos | Captura de pantalla

Lucha por el campeonato latinoamericano de AAA: Hijo de Doctor Wagner Jr (c) vs El Hijo del Vikingo

Después de no tener oportunidad de ir por el campeonato máximo de la empresa, Vikingo tendrá que buscar una nueva oportunidad con un campeonato que lleva un tiempo considerable en cintura de su rival en turno para el evento que va a disputarse en tierras regias

Match card de la lucha por el campeonato latinoamericano | wwe.com

Lucha por el campeonato crucero de AAA: Laredo Kid (c) vs Rey Fénix

La revancha de la revancha; tan solo una semana atrás, Laredo retuvo su campeonato ante fénix, pero lo hizo a través de un foul, así que el nuevo gerente de la empresa, Rey Mysterio, ha decidido que volverá a defender ante el dueño del "Ánimo" en lo que puede ser una de las mejores luchas de la noche.

Lucha por el campeonato crucero | wwe.com

Lucha por los campeonatos en parejas de AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs The War Raiders

La historia no solo tiene a los campeones defendiendo, pues entre ellos también existe una historia en la cual se han levantado sospechas acerca de quien puede ser el atacante de los Psycho Circus. Es por ello que además del resultado del combate, también podríamos tener alguna traición de cualquiera de los dos campeones.

Psycho y Pagano vs War Raiders | wwe.com

Máscara vs máscara: El Grande Americano vs El Original Grande Americano

La rivalidad más importante desde la compra de WWE a AAA, pues estos dos personajes que se han metido en la cultura de los fans mexicanos, por lo que se ha llegado al límite de tener una completa polarización en el gusto de los consumidores. El resultado marcará un antes y un después en las historias de la empresa.

El Grande Americano se encuentra con El Grande Americano | wwe.com

¿Dónde ver el evento?