Jim Plunkett: el mariscal de campo con ascendencia latina en ser número uno del Draft

A menos de dos semanas para el Draft 2026 de la NFL la pregunta no es quién elegirá a Fernando Mendoza, sino cuánto tiempo se tardará en tomar las riendas de Las Vegas Raiders. El exmariscal de campo de los Indiana Hoosiers no solo se convirtió en Campeón Colegial y ganó el Premio Heisman, sino que también se ganó el corazón de todos los latinos.

La relación con el pueblo cubano -gracias a sus abuelos- fue parte importante para que la presencia de Mendoza en la NFL fuese algo más que deportivo; "HeisMendoza" ya es parte de la cultura latina. Sin embargo, antes de la euforia por el próximo Maloso, hubo un quarterback que fue elegido con el pick número uno del Draft, quien también contaba con ascendencia latina.

Jim Plunkett, dos veces ganador del Super Bowl, fue seleccionado por los Boston Patriots -ahora New England- en 1971. Hijo de dos mexicoamericanos, Plunkett también tuvo una carrera prolífica en el futbol americano colegial, en especial en la Universidad de Stanford. En dicho programa, Jim ganó el Trofeo Heisman.

Tom Flores y Jim Plunkett, leyendas de los Raiders | AP

¿Cómo fue la carrera de Jim Plunkett en la NFL?

Como es un habitué con las primeras selecciones globales, las expectativas son altas y Jim Plunkett cumplió a secas. En su primera temporada como mariscal de campo titular, el ex de Stanford terminó con números más que aceptables y una marca de 6-8 con los Patriotas, la mejor para la institución de Foxborough en cinco años.

Sin embargo, después de esa gran campaña debut, en la que también ganó el trofeo a Novato del Año por parte de la Conferencia Americana, Jim Plunkett y los Patriots tuvieron una caída importante en 1972. Con una marca de 3-13, el entrenador en jefe de New England, John Mazur, fue reemplazado por Chuck Fairbanks, quien impuso un nuevo sistema ofensivo, algo que no fue del todo agradable para Plunkett.

Después de su contrato de novato, Jim Plunkett decidió regresar al área de la bahía, con los San Francisco 49ers. Pese a la expectativa inicial, las lesiones no dejaron funcionar a Plunkett de la mejor manera posible, por lo que fue despedido por los gambusinos tras solamente dos temporadas.

Jim Plunkett y demás leyendas de los Raiders en la presentación de Klint Kubiak | AP

De Patriota y Gambusino a Maloso

El despido de los Niners fue -en palabras del propio Plunkett- el punto más bajo en su carrera, por lo que pensó en el retiro profesional. Sin embargo, Al Davis y los Raiders se convirtieron en la catarsis del oriundo de California para volver más fuerte y hacer historia.

Con el negro y oro, el mariscal de campo inicio desde abajo, siendo el suplente del titular Dan Pastorini, sin embargo, tras una lesión del antes mencionado, Jim Plunkett tomó las riendas y guió a los Malosos a una Temporada de 1980 apoteósica. La culminación de la misma fue en el Super Bowl XV, en el que los Raiders se consagraron Campeones y Plunkett ganó el Trofeo al Más Valioso del Juego; además del Regreso del Año de la NFL.

Aunque volvió a comer banca por un buen rato, Plunkett volvió a guiar a los Raiders una victoria más en el Juego Grande. En la edición de XVIII, el equipo malo por excelencia de la NFL derrotó a los Washington Redskins.