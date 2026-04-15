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Lucha

AEW y la NFL rompen esquemas: lanzan máscaras oficiales de los 32 equipos

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:38 - 15 abril 2026
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All Elite Wrestling acaba de anunciar una alianza histórica entre la lucha libre y la NFL

Por primera vez en la historia, All Elite Wrestling dará un paso sin precedentes al lanzar una colección de máscaras de lucha libre con licencia oficial de la NFL, abarcando a los 32 equipos de la liga.

Este anuncio marca un momento histórico en la industria del entretenimiento deportivo, al unir dos mundos con enorme impacto global: el wrestling y el futbol americano. La iniciativa no solo busca atraer a los fanáticos de ambas disciplinas, sino también ampliar el alcance cultural de la lucha libre a nuevos públicos.

AEW apuesta por expandir su marca con productos innovadores

La colección “AEW NFL” estará disponible a partir de esta misma noche durante AEW Dynamite en ShopAEW, la tienda oficial de la empresa, lo que ha generado expectativa entre aficionados y coleccionistas.

Y2J en la conferencia de AEW

Este tipo de colaboraciones refuerzan la estrategia de AEW de posicionarse como una marca fresca e innovadora dentro del entretenimiento deportivo, apostando por productos que trascienden el ring y conectan con otras grandes ligas.

Además, el concepto de máscaras —elemento icónico de la lucha libre— combinado con la identidad visual de los equipos de la NFL, promete convertirse en un artículo atractivo tanto para fans del wrestling como del futbol americano.

Las Vegas Strip con un letrero del Super Bowl LVIII de la NFL | AP
Las Vegas Strip con un letrero del Super Bowl LVIII de la NFL | AP

Un producto que apunta a fans y coleccionistas

Más allá del impacto mediático, esta colección también apunta al mercado de coleccionistas, donde artículos oficiales y ediciones especiales suelen tener gran demanda.

La posibilidad de ver representados a los 32 equipos de la NFL en formato de máscara abre un abanico interesante para los aficionados, quienes podrán portar los colores de su equipo favorito con un estilo completamente distinto.

Con este lanzamiento, AEW no solo innova en su catálogo, sino que también refuerza su presencia fuera del cuadrilátero, consolidándose como una marca que busca constantemente nuevas formas de conectar con su audiencia.

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