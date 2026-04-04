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Lucha

Thunder Rosa llega al CMLL con contrato dual con AEW; alianza sigue creciendo

Thunder Rosa, luchadora mexicana | @thunderrosa22
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:34 - 04 abril 2026
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La luchadora, también columnista en RÉCORD, tendrá una gran oportunidad en su carrera

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa fortaleciendo su alianza con All Elite Wrestling (AEW), un acuerdo que ha impulsado el intercambio de talento y la proyección internacional de sus figuras. Ahora, esta colaboración suma a una nueva protagonista: Thunder Rosa.

Durante la función del Viernes Espectacular en la Arena México, la empresa mexicana hizo oficial la incorporación de la luchadora mexicana bajo un esquema de contrato dual, lo que le permitirá competir en ambas compañías de manera simultánea.

Thunder Rosa | @ConsulMexSdi

"El Consejo Mundial de Lucha Libre informa que Thunder Rosa formará parte del roster del CMLL bajo modalidad de contrato dual con All Elite Wrestling (AEW)", informó la empresa a través de sus redes sociales.

Además de su trayectoria en los encordados, Thunder Rosa también destaca fuera de ellos, ya que actualmente es columnista en RÉCORD, donde comparte su visión y experiencia dentro de la industria de la lucha libre.

Alianza CMLL y AEW sigue dando resultados

La relación entre CMLL y AEW ha generado resultados positivos en los últimos meses, consolidando un modelo de colaboración que beneficia a ambas empresas y a sus talentos.

Luchadores como Claudio Castagnoli y Místico han sido parte de este esquema con contratos duales, mientras que elementos como Hechicero fueron de los primeros en abrir camino en la empresa estadounidense.

Thunder Rosa | @thunderrosa22

Proyección internacional para el talento mexicano

Gracias a esta alianza, más gladiadores mexicanos han encontrado oportunidades en el extranjero, como es el caso de Volador Jr., quien también ha tenido la posibilidad de mostrarse en el mercado estadounidense.

La llegada de Thunder Rosa refuerza esta estrategia y fortalece la división femenil del CMLL, al tiempo que consolida un vínculo que continúa posicionando a la lucha libre mexicana en el panorama global.

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