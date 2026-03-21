Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

El Satánico se retira en Homenaje a Dos Leyendas 2026: adiós a una leyenda de la lucha libre mexicana

El Satánico llevándose la victoria en su despedida en Homenaje a Dos Leyendas | CMLL
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:12 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico rudo del CMLL, El Satánico, puso fin a su carrera tras más de 50 años en los encordados

A los 76 años, el líder de Los Infernales, Don Daniel López “El Satánico”, se despidió en la lucha libre profesional en la Arena México, cerrando una de las trayectorias más importantes del pancracio nacional.

La lucha libre mexicana vivió una noche histórica con la despedida de El Satánico, quien dijo adiós a los encordados en el marco del Homenaje a Dos Leyendas 2026.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Daniel López dejó una huella imborrable tanto arriba del ring como fuera de él, consolidándose como uno de los grandes referentes del Consejo Mundial de Lucha Libre y del pancracio nacional.

El Satánico en su despedida | CMLL

El Satánico dice adiós tras más de cinco décadas de historia

La despedida de El Satánico fue a la altura de su leyenda: un triangular ante Atlantis —su gran rival— y Blue Panther, que combinó técnica, rudeza y momentos memorables.

El Satánico vs. Blue Panther vs. Atlantis en la Arena México | CMLL

El combate arrancó con intensidad, incluso con Atlantis lanzándose en plancha, pero Satánico cambió la dinámica al ir directamente por la máscara, llevando la lucha a un terreno más rudo. Con su experiencia, logró eliminar a Atlantis y dejar el cierre ante Panther.

En el tramo final, ambos llevaron la batalla hasta la pasarela, donde Satánico sorprendió con un sentón desde las escaleras, encendiendo al público. Ya en el ring, resistió el castigo y, en un último esfuerzo, atrapó a Panther con su clásico “nudo” para quedarse con la victoria.

Así, con triunfo incluido y ante dos leyendas, El Satánico cerró su histórica carrera en la Arena México.

Un legado que marcó época en la lucha libre mexicana

Hablar de El Satánico es hablar de una escuela completa dentro de la lucha libre.

Durante cinco décadas, fue sinónimo de rudeza, técnica y psicología arriba del ring, convirtiéndose en referente en los años 80 y 90, además de ser pieza clave en agrupaciones históricas como Los Infernales.

Se acerca el fin de la carrera del Satánico | Google

Su legado no solo se mide en campeonatos o cabelleras ganadas, sino en la cantidad de luchadores que pasaron por su enseñanza y hoy encabezan funciones en México y el extranjero.

Con su despedida, no solo se va un luchador… se cierra uno de los capítulos más importantes en la historia de la lucha libre mexicana.

El Satánico con la máscara de Atlantis | Google
Últimos videos
Lo Último
00:47 Argentinos se burlan de camiseta de Selección Mexicana, con diseño del Chavo del 8, para el Mundial 2026
00:29 Agenda deportiva del sábado 21 de marzo de 2026
00:12 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:01 Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey
00:01 A 82 días del Mundial: ‘El héroe de Solna’. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales
23:52 Sultanes Femenil sorprende a Diablos Rojos y ponen la Serie de la Reina 2-1
23:28 ¿Error de Kevin? Mier regresa con Cruz Azul y Mazatlán anota
23:16 Cruz Azul rescata un empate en los momentos finales ante un aguerrido Mazatlán
23:12 El Satánico se retira en Homenaje a Dos Leyendas 2026: adiós a una leyenda de la lucha libre mexicana
22:45 Detienen a joven en CDMX por robar tarjetas de anime: estaban valuadas en miles de pesos
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
Argentinos se burlan de camiseta de Selección Mexicana, con diseño del Chavo del 8, para el Mundial 2026
Futbol
21/03/2026
Argentinos se burlan de camiseta de Selección Mexicana, con diseño del Chavo del 8, para el Mundial 2026
Brian Gutiérrez celebrando el gol anotado ante León | MEXSPORT
Futbol
21/03/2026
Agenda deportiva del sábado 21 de marzo de 2026
Chivas celebrando ser el nuevo líder del Clausura 2026 | MEXSPORT
Futbol
21/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey
Futbol
21/03/2026
Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey
A 82 días del Mundial: ‘El héroe de Solna’. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales
Futbol Nacional
21/03/2026
A 82 días del Mundial: ‘El héroe de Solna’. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales
Sultanes Femenil sorprende a Diablos Rojos y ponen la Serie de la Reina 2-1
Beisbol
20/03/2026
Sultanes Femenil sorprende a Diablos Rojos y ponen la Serie de la Reina 2-1