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Lucha

¡El adiós de una leyenda! El Satánico tendrá su última lucha en Homenaje a Dos Leyendas 2026

Se acerca el fin de la carrera del Satánico | Google
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:50 - 19 marzo 2026
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Si se habla de los mejores rudos en la historia de la lucha libre, hay que referirse a Daniel López

El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la despedida de El Satánico en Homenaje a Dos Leyendas, donde se conmemorarán sus 52 años de carrera.

Don Daniel López, también conocido como El Satánico, uno de los rudos más trascendentales en la historia del pancracio nacional, será homenajeado y a su vez tendrá una última exhibición en el recinto más sagrado del Consejo Mundial de Lucha Libre: Arena México.

El Sátanico: maestro del ring y formador de generaciones

Daniel López, El Satánico, es una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre mexicana. Nacido el 3 de mayo de 1951 en Guadalajara, Jalisco, debutó profesionalmente en la década de los 70 y rápidamente se consolidó como uno de los rudos más técnicos y completos de su generación.

Durante los años 80 y 90 se convirtió en un referente del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde brilló tanto en el plano individual como en el de tercias. Fue pieza clave de agrupaciones históricas como Los Infernales, grupo que marcó época por su estilo recio, su química en equipo y su capacidad para generar odio genuino del público.

El Satánico lleva más de cinco décadas en la lucha libre | Google

Rivalidades más recordadas en cabellera vs. cabellera

En el terreno de las apuestas, también protagonizó luchas de máscara y cabellera de alto calibre, consolidando su estatus como un rudo clásico, cerebral y dominante.

  • MS-1 y Bestia Salvaje formaron parte de la época fuerte de las tercias y de las rivalidades internas entre rudos.

  • Ringo Mendoza: Duelo entre dos maestros técnicos. Representó el choque entre experiencia y colmillo rudo.

  • El Dandy: Rivalidad muy sólida dentro del estilo clásico del Consejo.

  • Sangre chicana: Enfrentamientos intensos entre rudos de fuerte personalidad.

  • Negro Casas: Combates de alto nivel técnico y psicológico, dos luchadores expertos en trabajar emociones del público.

El Satánico con la máscara de Atlantis | Google

Tras su etapa como luchador activo, El Sátanico se transformó en uno de los entrenadores más importantes en la historia del CMLL. Desde la Arena México formó a múltiples generaciones de luchadores, contribuyendo directamente al desarrollo técnico de figuras que marcaron el cambio generacional en la empresa.

  • Último Guerrero

  • Averno

  • Mephisto

  • Ephesto

  • Volador Jr.

  • Místico (Carístico)

  • La Sombra (Andrade El Ídolo)

  • Diamante Azul

Fueron algunos de los nombres que Don Daniel ayudó a formar con disciplina, técnica y una visión tradicional de la lucha libre mexicana.

El 20 de marzo, el pancracio nacional se despedirá de uno de sus mejores rudos. El Sátanico es reconocido como uno de los eminentes maestros de la lucha libre nacional, una figura cuya huella se mantiene viva tanto en los archivos históricos como en el estilo de quienes aprendieron bajo su tutela.

Octagón, Atlantis y Blue Panther se verán las caras con Virus, Fuerza Guerrera y el Satánico
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