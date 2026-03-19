¡Oficial! Claudio Castagnoli firma con el Consejo Mundial de Lucha Libre; tendrá contrato dual con All Elite Wrestling

El Consejo Mundial de Lucha Libre hizo oficial la incorporación de Claudio Castagnoli bajo una modalidad de contrato dual con All Elite Wrestling, lo que permitirá al suizo tener mayor presencia en territorio mexicano sin desligarse de la empresa norteamericana.

Actual Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, Castagnoli se ha convertido en una de las figuras más dominantes de la promotora, elevando el nivel competitivo en cada una de sus presentaciones.

Una alianza que ya da resultados dentro del ring

Desde que Claudio Castagnoli conquistó el campeonato el pasado 28 de noviembre de 2025, su reinado ha sido sinónimo de dominio absoluto.

Castagnoli l JJWilliamsWON

El suizo ya suma seis defensas exitosas del título en menos de cuatro meses, consolidándose como el campeón más activo y efectivo del CMLL en la actualidad.

Su ritmo ha sido tal, que rápidamente se colocó como el monarca con más defensas en menor tiempo entre los campeones vigentes de la empresa, marcando una etapa de gran intensidad en la división de peso completo.

Claudio Castagnoli l JJWilliamsWON

Un paso histórico que lo pone junto a leyendas

El impacto de su reinado ya empieza a medirse con referentes históricos.

El único antecedente cercano es el de Black Magic, quien logró seis defensas entre diciembre de 1992 y marzo de 1993 tras destronar a Rayo de Jalisco Jr..

Ahora, Castagnoli no solo ha igualado esa marca en tiempo récord, sino que tiene la oportunidad de superarla y escribir su propio capítulo dentro de la historia del CMLL.

Rayo de Jalisco Jr. tras su victoria en Triplemanía XXX | ESPECIAL

El dominio apenas comienza

Con este nuevo acuerdo entre CMLL y AEW, todo apunta a que el reinado de Claudio Castagnoli no solo continuará, sino que podría crecer aún más en exposición y relevancia internacional.