Critican al Escorpión Dorado por entrevista a elenco de "Malcolm el de en medio": esto pasó

La reciente entrevista de El Escorpión Dorado con parte del elenco de Malcolm el de en medio generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios señalaron momentos incómodos durante la charla con los actores.

La entrevista del Escorpión Dorado con el elenco de Malcolm el de en medio generó polémica en redes sociales. / YT: PelucheEn ElEstuche

¿Por qué critican al Escorpión Dorado por su entrevista?

La polémica surgió luego de que usuarios en redes sociales señalaran que el influencer incomodó a los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield durante la grabación del episodio.

De acuerdo con la información disponible, parte de la incomodidad se habría originado por preguntas relacionadas con cambios en la nueva entrega de la serie, especialmente temas que ya generaban debate entre fans.

En particular, una de las conversaciones giró en torno al personaje de Stevie y su nueva representación en la historia, lo que ya había provocado discusión en redes sociales.

Este contexto hizo que algunos espectadores consideraran que el tono del conductor fue inapropiado, lo que derivó en una ola de comentarios negativos e incluso intentos de “cancelación digital”.

Los memes no faltaron.

La polémica crece tras cancelación de evento

El tema escaló luego de que se anunciara la cancelación de última hora de la participación de Justin Berfield en un evento en Monterrey, lo que llevó a algunos seguidores a vincular lo ocurrido con el ambiente generado durante la entrevista.

No obstante, el propio actor explicó que su decisión respondió a temas contractuales, deslindándose de la controversia.

Justin Berfield aclaró que su ausencia se debió a temas contractuales, no a la entrevista. / RS

¿Qué dijo el Escorpión Dorado tras las críticas?

Ante la conversación que crecía en plataformas digitales, Alex Montiel —quien da vida al personaje— respondió que le sorprendió la actitud de los actores, destacando que fueron “amables” durante la grabación.

Sus declaraciones buscaron frenar la narrativa de incomodidad, aunque el debate entre usuarios continuó.