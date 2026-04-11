Kelly en Malcolm el de en medio: quién es y por qué es clave en la nueva temporada

El regreso de Malcolm el de en medio ha desatado una ola de nostalgia y emoción entre los fans, especialmente en México, donde la serie se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno original.

Ahora, con una nueva etapa que sigue la vida de Malcolm en su adultez, la producción decidió reinventarse sin perder el caos, el humor ácido y la esencia familiar que la hicieron icónica, apostando por la inclusión de personajes frescos que amplían la dinámica de los Wilkerson.

Entre estos nuevos rostros destaca Kelly, un personaje que desde sus primeras apariciones ya comenzó a generar conversación entre los seguidores, no solo por su papel dentro de la historia, sino por lo que representa dentro de esta nueva versión de la serie.

Kelly es interpretada por la acrtiz Vaughan Murrae, originaria de Canadá y que viene dar un toque fresco a la serie / Redes Sociales

¿Quién es Kelly en la nueva serie?

Kelly es el integrante más joven de la familia, una figura que llega para aportar una perspectiva distinta dentro del clásico caos familiar, manteniendo el estilo irreverente que caracteriza a los Wilkerson, pero con un enfoque más cercano a las nuevas generaciones.

Su presencia no solo suma situaciones cómicas, sino que también introduce temas actuales y una representación más diversa en pantalla, lo que ha sido clave para conectar con audiencias contemporáneas.

Dentro de la historia, el personaje se integra de manera natural, sin romper con el tono original de la serie, lo que permite que conviva perfectamente con los elementos clásicos que los fans recuerdan, pero al mismo tiempo aporta una evolución narrativa que refresca la trama.

Malcolm el de en medio regresa con 4 capítulos para beneplácito de todos sus seguidores / Especial

¿Quién es Vaughan Murrae?

Detrás de Kelly está Vaughan Murrae, una artista originaria de Hamilton, Ontario, en Canadá, que ha comenzado a ganar relevancia en la industria del entretenimiento gracias a su estilo auténtico y a la elección de personajes que rompen con moldes tradicionales.

Nacida el 25 de septiembre, Murrae inició su carrera en el modelaje a los 12 años, y su salto a la actuación ocurrió de manera inesperada, cuando su agencia le propuso explorar ese camino.

Lo que comenzó como una decisión impulsiva terminó consolidándose como una carrera en ascenso, participando en proyectos tanto en cine como en televisión, donde ha destacado por la profundidad emocional que imprime a sus personajes.

Vaughan Murrae comenzó en el modelaje a los 12 años, pero su vocación estaba en la actuación / IG: @vaughanmurrae/

Trayectoria y salto a la comedia

Antes de formar parte de Malcolm el de en medio, Vaughan Murrae participó en producciones como Before I Change My Mind y la serie The Way Home, donde comenzó a posicionarse como una figura a seguir dentro del medio. Su trabajo ha sido reconocido por su autenticidad y por abordar personajes complejos, alejados de etiquetas convencionales, lo que incluso le valió el premio Boccalino d’Oro en una categoría adaptada de actuación.

Interpretar a Kelly representó un reto importante, ya que es su primera incursión en la comedia, un género completamente distinto a los proyectos que había realizado anteriormente, lo que implicó salir de su zona de confort y explorar nuevas habilidades actorales.

La llegada de Kelly no solo refresca la historia, sino que también refleja cómo ha evolucionado la televisión y sus audiencias, incorporando nuevas formas de representación sin dejar de lado el humor que convirtió a la serie en un clásico. Además, trabajar junto al equipo original aportó un componente emocional importante, tanto para el elenco como para los fans que han seguido la historia desde sus inicios.