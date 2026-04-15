¡No es IA! Malcolm el de en medio y La Familia Peluche juntos en México / VIDEO

La visita del elenco de Malcolm el de en medio a México dejó uno de los momentos más inesperados y virales del entretenimiento reciente: un encuentro con personajes de La Familia Peluche que rápidamente sorprendió y desató una ola de reacciones entre fans.

Frankie Muniz junto con Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez. / @ibarrechejavier

¿Qué pasó entre Malcolm el de en medio y La Familia Peluche?

Durante su paso por la Ciudad de México, los actores Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) participaron en actividades promocionales, incluida su aparición en televisión.

En ese contexto ocurrió el inesperado crossover: convivieron con Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez, quienes interpretan a Junior y Ludoviquito en la icónica comedia mexicana.

El momento fue captado y compartido por el creador de contenido Javier Ibarreche, quien acompañó la imagen con una frase que se volvió viral: “La IA es veloz pero México va en chinga”.

En las fotos y videos, se observa a los actores riendo, interactuando y disfrutando del encuentro, que muchos calificaron como “surrealista”.

Las fotografías fueron compartidas por el creador de contenido Javier Ibarreche. / @ibarrechejavier

Redes sociales reaccionan: “el crossover que no sabíamos que necesitábamos”

Las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios en distintas plataformas celebraron la mezcla entre ambas series, consideradas de culto en México.

Comentarios como “el crossover que no sabíamos que necesitábamos” o “la IA no podrá jamás contra México” reflejan el entusiasmo generado por este encuentro.

El fenómeno también confirma la fuerte conexión que Malcolm el de en medio mantiene con el público mexicano, incluso a más de dos décadas de su estreno original.

El encuentro entre ambas series desató reacciones en redes y dejó uno de los momentos más surrealistas del año. / @@ibarrechejavier

El contexto: el regreso de Malcolm en 2026

La visita del elenco ocurre en medio del estreno de la miniserie Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, lanzada el 10 de abril de 2026 en Disney+.

Esta nueva entrega retoma la historia casi 20 años después del final original, reuniendo a varios actores principales y apelando a la nostalgia de los fans que crecieron con la serie.