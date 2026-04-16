¿Los Ángeles Azules y Belinda estarán en la inauguración del Mundial 2026? Esto sabemos

La música mexicana podría tener un papel protagónico en la inauguración del Mundial 2026, luego de que Los Ángeles Azules dejaran entrever que podrían formar parte del espectáculo junto a Belinda, gracias a su colaboración en el tema “Por Ella”, canción que integrará el álbum oficial de la Copa del Mundo.

El icónico lema “de Iztapalapa para el mundo” cobra más fuerza que nunca en este contexto, ya que la agrupación se encuentra lista para dar un salto aún mayor en su carrera al estar vinculada con uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

Los Ángeles Azules estuvieron en Televisa y dejaron entre ver su participación dentro del Estadio Banorte / Especial

Una cumbia rumbo al Mundial

De acuerdo con lo informado por la FIFA, “Por Ella” será lanzada el 17 de abril a nivel mundial como parte del álbum oficial del torneo, convirtiéndose en una de las canciones que marcarán la identidad musical de la justa mundialista.

Sin embargo, lo que más ha generado expectativa es la posibilidad de que este tema forme parte de la ceremonia inaugural en el Estadio Banorte, lo que pondría a Los Ángeles Azules y a Belinda frente a millones de espectadores en todo el mundo.

“La cumbia de Los Ángeles Azules está en todo el mundo y ahora con esta canción ‘Por Ella’ se va hacer una fiesta en el Estadio… va estar parcísimo”, mencionó Elías Mejía Avante, líder y fundador de la agrupación

Los originarios de Iztapalapa estarían junto a Belinda interpretando la canción 'Por Ella' / FB: @belindapop

Ilusión por el Estadio Azteca

El músico y sus hermanos, quienes estuvieron en el programa Despierta, dijeron que la idea de participar en el Mundial tomó por sorpresa al grupo, ya que inicialmente no imaginaban estar involucrados en un proyecto de esta magnitud.

“No creíamos lo que estábamos escuchando, porque dijeron en España que iban a hacer un proyecto padrísimo, y luego se vino la idea de hacer algo del futbol y estaban viendo qué canción, quién iba estar. Porque no creíamos que íbamos estar nosotros presentes en el Azteca”, dijo.

El músico también explicó que la canción tendrá como eje central el trofeo de la Copa del Mundo, destacando el esfuerzo que realizan los futbolistas en cada edición del torneo para levantarlo porque luchan ‘Por Ella’, es decir, por la Copa del Mundo.

La fiesta mundialista podría empezar con Los Ángeles Azules, pero no hay nada confirmado oficialmente / FB: @angelesazulesmx

De Iztapalapa para el mundo

La posible participación de Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026 no solo representaría un logro para la agrupación, sino también una oportunidad para proyectar la música mexicana a nivel internacional, en un escenario que reunirá a aficionados de todo el mundo.

“Se va a hacer una fiesta en el Estadio”, expresó Mejía Avante, dejando claro el entusiasmo del grupo ante la posibilidad de formar parte de este evento, pero ahora, la participación de Los Ángeles Azules y Belinda en la ceremonia inaugural no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA, pero las declaraciones del grupo han encendido la ilusión entre sus seguidores y los aficionados al futbol.