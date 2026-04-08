Andrea Bocelli en el Zócalo con Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules concierto gratis en CDMX

La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos musicales más esperados del año con la presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo, donde estará acompañado por Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y la Orquesta Sinfónica de Minería en un concierto completamente gratuito.

El espectáculo forma parte del Romanza World Tour del tenor italiano y promete reunir a miles de personas en la Plaza de la Constitución. Este tipo de eventos suele convocar a grandes multitudes, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación.

Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules serán los invitados especiales del concierto en la Plaza de la Constitución./ RS

La presentación está programada para el sábado 18 de abril a las 19:00 horas, en la plancha del Zócalo capitalino, uno de los escenarios más emblemáticos del país para conciertos masivos.

¿Quiénes serán los invitados de Andrea Bocelli en el Zócalo?

Durante el concierto, Bocelli no estará solo, ya que contará con la participación de Los Ángeles Azules, quienes podrían aportar su característico estilo de cumbia a algunas interpretaciones, así como de la cantante Ximena Sariñana, reconocida por su versatilidad musical.

Además, el evento contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Minería, lo que garantiza una combinación única entre música clásica y popular.

La mezcla de géneros promete un espectáculo distinto, donde el público podrá disfrutar desde las interpretaciones más emblemáticas del tenor hasta colaboraciones inesperadas con artistas mexicanos.

Todo lo que debes saber del concierto gratuito

El acceso al evento será completamente libre, aunque se instalarán aproximadamente 7 mil sillas para los asistentes que lleguen primero, por lo que se recomienda anticipar la llegada para asegurar un lugar cómodo.

Este concierto representa una oportunidad única para ver en vivo a uno de los artistas más importantes de la música clásica contemporánea sin costo alguno.

Andrea Bocelli es reconocido a nivel mundial por su trayectoria, que combina la ópera con la música popular. Alcanzó fama internacional en la década de los noventa y se consolidó con temas como “Con te partirò”, que lo catapultaron como una figura global.

A pesar de haber perdido la vista a los 12 años, el cantante continuó su formación musical y logró construir una carrera sólida que lo ha llevado a presentarse en los escenarios más importantes del mundo.