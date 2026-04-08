Christian Nodal “recicla” frases de amor: comparan lo que dijo a Ángela Aguilar con Belinda

El nombre de Christian Nodal volvió a encender redes sociales, luego de que usuarios detectaran similitudes en sus declaraciones románticas más recientes.

Esta vez, las frases que dedicó a Ángela Aguilar fueron comparadas con mensajes que en el pasado expresó hacia Belinda y Cazzu, generando críticas y burlas.

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¿Qué le dijo Nodal a Ángela Aguilar?

En una entrevista reciente para el medio dominicano Telemicro, el cantante habló sobre su relación actual y destacó el papel que Ángela Aguilar ha tenido en su vida.

Entre sus declaraciones, aseguró que ella le ha mostrado una nueva forma de entender el amor:

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, ¿sabes? Y es la única persona que nunca he sentido que ha querido cambiarme y me ha entregado todo”.

Usuarios detectaron similitudes entre lo que dijo a Ángela Aguilar y sus relaciones pasadas. / @nodal,@angela_aguilar_

Comparan sus palabras con las que dedicó a Belinda y a Cazzu

Lo que llamó la atención de los usuarios es que frases muy parecidas ya habían sido utilizadas por Nodal en relaciones anteriores.

Cuando mantenía una relación con Belinda, el cantante también llegó a describirla como alguien que cambió su vida y su forma de amar, utilizando expresiones igual de profundas sobre aprendizaje emocional:

“A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial. Para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”.

Frases dedicadas a Ángela Aguilar recordaron a las que Nodal expresó sobre Belinda. / RS

De forma similar, durante su etapa con Cazzu, el intérprete habló de ella como una persona que le brindó paz, crecimiento personal y una conexión distinta, destacando nuevamente la idea de haber encontrado una relación “única”.

Estas coincidencias fueron rápidamente señaladas en redes sociales, donde usuarios compartieron comparaciones entre entrevistas pasadas y actuales, concluyendo que el discurso romántico del cantante mantiene patrones muy similares.

Internautas también compararon sus palabras con declaraciones que hizo durante su relación con Cazzu. / RS

Reacciones en redes: críticas y memes

El tema escaló rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios comenzaron a reaccionar con humor, ironía y cuestionamientos hacia el cantante.

Algunos señalaron que el “romanticismo” de Nodal parece seguir un mismo patrón, mientras que otros defendieron su forma de expresar el amor.