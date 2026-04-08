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VIDEO: Así será el nuevo iPhone plegable y este es su precio

El iPhone plegable rondará los 2 mil 500 dólares/X: @tendenciaytuits
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:23 - 08 abril 2026
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Su lanzamiento se tiene programado para septiembre próximo, junto con el iPhone 18

Apple prepara el lanzamiento de su primer iPhone plegable, un dispositivo que marcará un cambio relevante en el diseño de sus smartphones y que, de acuerdo con reportes y filtraciones, llegaría en septiembre de 2026 junto a la nueva generación de iPhone.


Las imágenes filtradas muestran un equipo con formato tipo libro, que al desplegarse ofrece una pantalla amplia similar a una tablet, apostando por una experiencia enfocada en la multitarea y el consumo de contenido.

El iPhone 18 se muestra como un pequeño libro/X: @tendenciaytuits

Pantalla grande y diseño tipo “libro”

El dispositivo destaca por contar con una pantalla interna de gran tamaño, que permite visualizar múltiples aplicaciones al mismo tiempo, con un diseño que recuerda a una iPad compacta.


En su versión abierta, el equipo mantiene elementos característicos de Apple, como bordes delgados y una interfaz limpia, además de integrar funciones propias del ecosistema iOS adaptadas a un formato más amplio.

Bisagra central y formato compacto

Cuando está cerrado, el iPhone plegable adopta un diseño más compacto, similar a un smartphone convencional. Las imágenes muestran una bisagra central, pieza clave que permite doblar el dispositivo por la mitad.


Este sistema busca ofrecer un equilibrio entre portabilidad y funcionalidad, manteniendo un diseño delgado y con acabados metálicos, además de conservar botones físicos tradicionales en los laterales.

Apple entra al mercado de los plegables

Con este dispositivo, Apple entraría al segmento de los smartphones plegables, un mercado que ha crecido en los últimos años y en el que participan otras marcas con diseños similares.


El iPhone plegable formaría parte de una estrategia para renovar su línea de productos, incorporando nuevas experiencias de uso enfocadas en productividad, entretenimiento y navegación en pantalla grande.

¿Cuál será el precio del iPhone plegable?

Aunque Apple no ha confirmado el costo de manera oficial, estimaciones de analistas colocan el precio en un rango cercano a los 2,000 dólares, pudiendo alcanzar hasta 2,500 dólares dependiendo de la configuración.


Esto lo convertiría en el iPhone más caro hasta ahora, posicionándolo dentro del segmento ultra premium del mercado tecnológico.

En septiembre también se tiene programado el lanzamiento del iPhone 18/X: @tendenciaytuits

Lanzamiento y expectativas

Los reportes indican que el lanzamiento se mantiene programado para septiembre de 2026, junto el iPhone 18 y sus variantes, aunque no se descarta que haya disponibilidad limitada en su primera etapa.


Con este dispositivo, Apple buscaría ofrecer una alternativa que combine las funciones de un teléfono y una tablet en un solo equipo, apostando por un diseño plegable que redefine la experiencia del usuario dentro de su ecosistema.

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