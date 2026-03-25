¿Qué es Tap to Pay de Apple? Así funciona el iPhone como terminal de pago

Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:10 - 25 marzo 2026
Una función que promete transformar pagos con tecnología móvil llega oficialmente al país.

Apple anunció la llegada de Tap to Pay en México, una función que permite a comerciantes y usuarios aceptar y realizar pagos sin contacto usando únicamente un iPhone compatible, gracias a una alianza con Visa.

¿Qué es Tap to Pay y cómo funciona en México?

Tap to Pay” es una funcionalidad desarrollada por Apple que convierte el iPhone en una terminal de cobro sin contacto, eliminando la necesidad de hardware adicional para aceptar pagos presenciales.

¿Qué puede hacer un comercio con esta función?

  • Aceptar pagos contactless: Las tarjetas bancarias con tecnología sin contacto pueden acercarse al iPhone y procesar la compra de forma inmediata.

  • Recibir pagos digitales: Los consumidores pueden pagar con Apple Pay u otras billeteras compatibles, simplificando el proceso de compra.

  • Sin terminal de punto de venta: Ya no es necesario adquirir o instalar lectores físicos; basta con un teléfono iPhone compatible.

La experiencia es fluida: el vendedor abre la aplicación habilitada para Tap to Pay, el comprador acerca su tarjeta o dispositivo y la transacción se completa en segundos, con cifrado y protocolos de seguridad que protegen los datos sensibles.

¿Es lo mismo que Apple Pay?

No exactamente. Apple Pay es el servicio de pagos móviles que permite pagar a los consumidores en tiendas, apps y en línea usando el iPhone o Apple Watch con NFC y autenticación biométrica.

Por su parte, “Tap to Pay” está diseñado para que los comercios acepten pagos directamente en su iPhone, eliminando la necesidad de terminales físicas tradicionales.

14:08 México exige investigación por muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE en 2026
14:01 ¡Momento incómodo en Monterrey! Televisora boliviana vive tenso episodio antes del Bolivia vs. Surinam
13:57 Barcelona golea a Real Madrid y tiene un pie en Semifinales de la Champions League
13:53 Holbox: El refugio de arena y turquesa donde el tiempo se detiene
13:46 FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
13:32 Metro CDMX retira letreros en Línea 2: usuarios se confunden en Hidalgo y Bellas Artes
13:18 ¡Sigue el escándalo en África! Senegal recurre al TAS para pelear la Copa Africana
13:17 ¡Hay tiro! Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se pelean en redes sociales: “Como perro abandonado”
12:48 Pepe Segarra narrará el Opening Day en Netflix: "Tengo alma beisbolera"
12:45 Anuncian servicio gratuito “Ride al Estadio” para partidos rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
2
Futbol Internacional ¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
3
Empelotados Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
4
Empelotados Álvaro Morales tiene fuerte pelea en vivo con Desirée Monsivais y exige respeto
5
Futbol México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
6
Futbol ¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
Te recomendamos
México exige investigación por muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE en 2026
Contra
25/03/2026
México exige investigación por muerte de 13 connacionales bajo custodia del ICE en 2026
¡Momento incómodo en Monterrey! Televisora boliviana vive tenso episodio antes del Bolivia vs. Surinam
Empelotados
25/03/2026
¡Momento incómodo en Monterrey! Televisora boliviana vive tenso episodio antes del Bolivia vs. Surinam
Jugadoras de Barcelona celebra la goleada ante Real Madrid en la Champions League | AP
Futbol
25/03/2026
Barcelona golea a Real Madrid y tiene un pie en Semifinales de la Champions League
Holbox, Quintana Roo | Pixabay
Especiales
25/03/2026
Holbox: El refugio de arena y turquesa donde el tiempo se detiene
Álvaro Fidalgo apunta a ser convocado por México Rota | RÉCORD
Futbol Nacional
25/03/2026
FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
Metro CDMX retira letreros en Línea 2: usuarios se confunden en Hidalgo y Bellas Artes
Contra
25/03/2026
Metro CDMX retira letreros en Línea 2: usuarios se confunden en Hidalgo y Bellas Artes