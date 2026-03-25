¿Qué es Tap to Pay de Apple? Así funciona el iPhone como terminal de pago
Apple anunció la llegada de Tap to Pay en México, una función que permite a comerciantes y usuarios aceptar y realizar pagos sin contacto usando únicamente un iPhone compatible, gracias a una alianza con Visa.
¿Qué es Tap to Pay y cómo funciona en México?
“Tap to Pay” es una funcionalidad desarrollada por Apple que convierte el iPhone en una terminal de cobro sin contacto, eliminando la necesidad de hardware adicional para aceptar pagos presenciales.
¿Qué puede hacer un comercio con esta función?
Aceptar pagos contactless: Las tarjetas bancarias con tecnología sin contacto pueden acercarse al iPhone y procesar la compra de forma inmediata.
Recibir pagos digitales: Los consumidores pueden pagar con Apple Pay u otras billeteras compatibles, simplificando el proceso de compra.
Sin terminal de punto de venta: Ya no es necesario adquirir o instalar lectores físicos; basta con un teléfono iPhone compatible.
La experiencia es fluida: el vendedor abre la aplicación habilitada para Tap to Pay, el comprador acerca su tarjeta o dispositivo y la transacción se completa en segundos, con cifrado y protocolos de seguridad que protegen los datos sensibles.
¿Es lo mismo que Apple Pay?
No exactamente. Apple Pay es el servicio de pagos móviles que permite pagar a los consumidores en tiendas, apps y en línea usando el iPhone o Apple Watch con NFC y autenticación biométrica.
Por su parte, “Tap to Pay” está diseñado para que los comercios acepten pagos directamente en su iPhone, eliminando la necesidad de terminales físicas tradicionales.