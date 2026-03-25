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Futbol Internacional

Anuncian servicio gratuito “Ride al Estadio” para partidos rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara

El Estadio Akron recibirá una de las series de repechaje | FIFA
Alfredo Olivarez Ramírez 12:45 - 25 marzo 2026
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Guadalajara tiene todo listo para su prime prueba de para a la Copa del Mundo

Con el propósito de mejorar la experiencia de los aficionados y facilitar la movilidad durante los próximos partidos del encuentro de Play Off rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Comité Organizador de Guadalajara anunció la puesta en marcha del servicio especial “Ride al Estadio”.

Panorámica del Estadio Akron | MEXSPORT

Este servicio de transporte estará disponible de forma gratuita por única ocasión y tiene como objetivo brindar a los asistentes una opción cómoda, segura y puntual para su llegada al Estadio Guadalajara.

MOVILIDAD EN GUADALAJARA PARA EL MUNDIAL

El sistema operará con cupo limitado, por lo que será necesario realizar un registro previo a través de la plataforma Boleto Móvil. Cada persona deberá contar con un registro individual que generará un código QR, el cual será solicitado al momento de abordar junto con un boleto vigente del partido.

Asimismo, se recomienda a los usuarios acudir al punto de salida con al menos 15 minutos de anticipación, ya que las unidades saldrán con estricta puntualidad. También se informó que el servicio no incluye ni garantiza disponibilidad de estacionamiento en los puntos de origen.

Respecto al regreso, las unidades partirán del estadio 45 minutos después de que concluya el partido, incluso en caso de tiempos extra o definición por penales.

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO

En cuanto a los puntos de salida y horarios, para el partido del 26 de marzo a las 21:00 horas, las salidas serán desde Plaza del Sol a las 18:30 horas, Gran Plaza a las 18:40, Plaza Galerías a las 18:50 y Titanes a las 19:00 horas.

Para el encuentro del 31 de marzo, programado a las 15:00 horas, los traslados saldrán desde Plaza del Sol a las 12:45 horas, Gran Plaza a las 12:50, Plaza Galerías a las 13:00 y Titanes a las 13:15 horas.

Finalmente, el Comité Organizador puso a disposición el número telefónico +52 1 33 3237 4789 para brindar atención y resolver cualquier duda relacionada con el servicio.

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