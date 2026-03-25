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¡Hay tiro! Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se pelean en redes sociales: “Como perro abandonado”

Adrián Marcelo y Poncho de Nigris ya se dieron un agarrón, pero en redes sociales
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:17 - 25 marzo 2026
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En redes se ha manejado la posibilidad de que ambos protagonicen la segunda edición de Ring Royale

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris sigue subiendo de intensidad. Ahora, a la par de que se habla de una posible pelea de exhibición bajo las reglas de box en la próxima edición de Ring Royale, ambos influencers regiomontanos protagonizaron una acalorada pelea en redes sociales.

Hace unos días Adrián Marcelo dijo que sí pelearía contra Poncho de Nigris, pero bajo ciertas condiciones/YouTube

¿Habrá pelea en Ring Royale?

Todo comenzó a partir de que el exconductor de Multimedios, y ahora youtuber con su canal Radar, declaró en un reciente podcast que aceptaría subirse al ring a pelear con De Nigris, siempre y cuando se convirtiera en socio de la función para dividirse ganancias y no solo en un famoso contratado para un evento como Ring Royale.

Somos dos tipos que nos hemos abierto paso en el mundo del entretenimiento. Sí quiero ser, junto con Poncho, socio, y que esa tercera parte sea Julio César Chávez. Cada quien hace su contenido, pero yo no voy a salir en un programa donde él aparece con la corona. Yo voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien, para no demeritar una profesión que es la que más triunfos le ha dado a México en el deporte”, comentó Adrián Marcelo en su podcast.

El mensaje de Poncho de Nigris

Tras estas palabras, Poncho de Nigris se manifestó en redes sociales y, aunque no etiquetó ni nombró a Adrián Marcelo, usuarios aseguraron que la publicación era en referencia al exparticipante de La Casa de los Famosos 2.

Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, te peleas por vistas ? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú (sic)”, escribió Poncho.

La respuesta de Adrián Marcelo

Estas palabras no pasaron desapercibidas por Adrián Marcelo, quien en X retomó el tuit de Poncho para lanzar un duro mensaje, en el que lo critica por, supuestamente, monetizar con videos de sus hijos.

¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla”, escribió el conductor de Radar.

Posteriormente, remató con la frase: “Tener hijos no es ningún mérito, ser buen padre, sí”, quizá en referencia al problema que se hizo público entre Poncho y su hija mayor Ivanna, a la que no habría apoyado en su fiesta de XV años.

Poncho de Nigris se apuntó un éxito con el evento Ring Royale/IG: @ringroyalefights

El conflicto escala: ahora involucran a la familia

La pelea no paró ahí. En el último intercambio de mensajes en redes sociales, Poncho hizo referencia a la reciente separación que habría tenido Adrián Marcelo de su esposa Karina Puente, luego de cuatro años de casados.

La familia es todo!!! Sin la familia todo se esfuma y te quedas como perro abandonado. Abrazo y éxito parejo", escribió Poncho.

¿Se enfrentarán en el ring?

Hasta ahora, no hay confirmación oficial de que Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se vayan a enfrentar en una pelea de exhibición.


Sin embargo, es un hecho que en internet los usuarios están entusiasmados con verlos enfrentarse para resolver, de una vez por todas, sus diferencias.

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