Pepe Segarra narrará el Opening Day en Netflix: "Tengo alma beisbolera"

Pepe Segarra, una de las voces más emblemáticas del béisbol en México, regresa a los micrófonos para narrar el Opening Day 2026 de las Grandes Ligas, pero ahora lo hace desde Netflix. El experimentado cronista, quien inició su carrera en las transmisiones beisboleras en 1982, no ocultó su emoción ante este nuevo reto.

"Estoy muy emocionado. En realidad, yo tengo alma beisbolera. Hacer el béisbol es algo que me fascina, que me encanta", expresó Segarra en entrevista exclusiva para RÉCORD, quien comenzó a narrar béisbol en el Parque del Seguro Social con los Tigres Capitalinos hace cuatro décadas.

El juego inaugural de esta temporada 2026 enfrentará a los Yankees de Nueva York contra los Gigantes de San Francisco, un duelo con historia que remonta a siete Series Mundiales entre ambas franquicias. El partido, exclusivo en Netflix para toda su audiencia, arrancará a las 6 de la tarde, hora del centro de México, con un previo antes del primer lanzamiento.

Segarra aclaró que su participación en la plataforma de streaming es una colaboración especial, ya que sigue siendo parte del elenco de cronistas y comentaristas de Fox Sports México: "Sigo perteneciendo al elenco de Fox Sports México, donde me han tratado de maravilla. Les agradezco enormemente la oportunidad que me brindan de hacer esta colaboración especial con Netflix", destacó.

Con la mirada puesta en el futuro, Segarra dejó claro su deseo de continuar en las transmisiones de béisbol de Netflix. La plataforma tiene programados dos eventos más de béisbol: el Home Run Derby y el Juego en el Campo de los Sueños. "Para mí sería fantástico poder colaborar en esas siguientes etapas del béisbol en Netflix. Ese es un comienzo muy interesante, muy importante. Claro que me encantaría poder seguir haciendo esto", afirmó.

En la cabina le acompañará Ricardo Celis, narrador nacido en Tampico con amplia trayectoria en Estados Unidos en NFL Network y béisbol. Segarra adelantó que será la primera vez que se conocen en persona, aunque ya anticipó buena química: "No tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero la verdad es un tipazo. Creo que nos vamos a llevar de maravilla".

"No reparan en gastos, hacen un despliegue formidable en cuanto a personal, en cuanto a invitados. Han incursionado y han incursionado fuerte", señaló Segarra sobre la apuesta de Netflix por los deportes en vivo, plataforma que ya lleva dos años transmitiendo juegos de NFL en Navidad, que han transmitido carteleras de box y que ahora da el salto al béisbol de las Grandes Ligas.

Consultado sobre sus favoritos para la Serie Mundial 2026, Segarra no dudó en señalar a los Dodgers de Los Ángeles como el equipo a vencer, con Shohei Ohtani —tres años consecutivos como el más valioso— y la incorporación de Kyle Tucker como piezas clave. "Veo muy duros a los Dodgers, muy fuertes. Creo que tienen una muy buena oportunidad de poder repetir en el título", sentenció.