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Beisbol

Diablos Rojos del México presenta su nuevo uniforme para la temporada 2026

Diablos Rojos del México presentaron sus nuevo uniforme | X @DiablosRojosMX
Diablos Rojos del México presentaron sus nuevo uniforme | X @DiablosRojosMX
Rafael Trujillo 17:34 - 24 marzo 2026
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El equipos escarlata reveló su playera en el que buscarán el Tricampeonato

Tras dos semanas de entrenamiento en Oaxaca, los Diablos Rojos del México están listos para defender su título en la segunda edición del Baseball Champions League que iniciará este mismo martes en el estadio Alfredo Harp Helú. Previo al partido ante los Cougars de Estados Unidos, el equipo reveló el uniforme que utilizará de cara a la nueva temporada.

La competencia reúne a cinco equipos campeones de Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, China Taipéi y México, quienes se enfrentarán en formato round robin del 24 al 28 de marzo. Los dos mejores avanzarán a la final, programada para el domingo.

Jugadores de los Diablos Rojos celebran su título tras vencer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7
Jugadores de los Diablos Rojos celebran su título tras vencer a Charros de Jalisco en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7

Presentan nueva piel

A través de sus redes sociales, el equipo escarlata compartió las primeras imágenes del uniforme que utilizarán tanto para la defensa de la Liga de Campeones como para la defensa del bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con el mensaje "Nueva piel, primer uniforme del año con el que buscaremos el bicampeonato en la BCL y el tricampeonato en LMB", el equipo de beisbol compartió múltiples fotos, así como un par de videos mostrando a sus jugadores vistiendo la playera.

¿Cómo es el nuevo uniforme?

Como era de esperarse, la playera no cambia mucho a comparación de la pasada. El equipo ha decidido mantener el rojo como color principal pero, a diferencia del jersey de la temporada pasada, no tendrá las mangas en color blanco. Además, tendrá el 'México' en el centro del Jersey de color blanco.

Diablos Rojos anunciaron su jersey principal para la temporada 2026 | X @DiablosRojosMX

En los detalles a destacar de este nuevo jersey son unas franjas de color blanco y azul tanto en el cuello, como en las mangas. Asimismo contará con la frase "Vivir y morir jugando beisbol", por dentro del cuello.

El equipo también destacó el haber utilizado una nueva tecnología de Jacquard incorporada en los jerseys de esta temporada. Con esto han logrado integrar 'flamas' verticales dándole identidad al equipo Bicampeón.

Diablos Rojos añadieron flamas en su jersey principal para la temporada 2026 | X @DiablosRojosMX

Faltan otros jerseys

El equipo escarlata sólo presento su uniforme principal, pero se espera que previo al inicio de temporada o ya iniciada la misma, el equipo vaya presentando tanto el jersey típico blanco de visita, así como algunos más especiales como el de el 4 de mayo trabajando con Star Wars.

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