¡Rumbo al 'Tri'! Diablos Rojos del México firman a nuevo integrante estelar de cara a la Temporada 2026

El Bicampeón está cerca de volver a escena sobre el diamante; mientras esto sucede, los Diablos Rojos han hecho el anuncio oficial de su alianza con Repsol como nuevo patrocinador.

Diablos Rojos y Repsol anuncian alianza | Ramiro Pérez

La alianza entre los Diablos Rojos del México y la compañía global de energía consta de un contrato de un año con opción a ampliarse y solamente consta exclusivamente del conjunto de béisbol.

Del Valle mencionó que la alianza marcará un inicio importante para ambos: "Crear una marca de aprendizaje entre personas, ejecutivos. Diablos Rojos del México y Repsol hoy unen su camino no solo por un año por más", Jorge del Valle.

Trevor Bauer Bicampeón con los Diablos Rojos del México I IMAGO7

Por su parte, Jesús Chillón Fernández, Country Manager de Repsol México catapultó refrendando los valores para este comienzo: "Un patrocinio que se basa en valores compartidos, queremos crecer como negocio en México. No tengo duda que este patrocinio nos va hacer grande a ambas empresas".

¿Cuándo hará su debut en la Temporada 2026?

La Pandilla Escarlata arrancará la Temporada 2026, con la defensa de su corona, el próximo 16 de abril cuando se mida a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Desde el pasado 5 de marzo los mexiquenses arrancaron su preparación en el estado de Oaxaca para comenzar con los entrenamientos en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú en San Bartolo Coyotepec en donde permanecerán alrededor de 41 días.

Panorámica del Fray Nano en el Toros-Diablos | TWITTER DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

El 24 de marzo disputarán su primer partido de pretemporada, en el Alfredo Harp Helú, dentro de la Baseball Champions League; torneo en donde participarán Dantos (Nicaragua), Cocodrilos de Matanzas (Cuba), Kane Country Caugars (EU) y CTBC Brothers (China Taipei).

¿Cuándo iniciará la 'Copa León 450'?

El conjunto Escarlata participará en la 'Copa León 450', previo al inicio de la Temporada 2026, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril.