MLB: Las fechas clave de la temporada 2026

A solo una semana de que el mejor béisbol del mundo regrese a la pantalla las expectativas están en todo lo alto. Las 30 franquicias de la MLB regresan una vez más con el sueño de conseguir la anhelada Serie Mundial, sin embargo, antes de pensar en postemporada hay un par de grandes juegos que significarán los primeros retos de cada equipo.

Serie Mundial 2025 | AP

Rivalidades históricas

Tal y como sucede en la mayoría de los deportes, las Grandes rivalidades comienzan por compartir la misma sede o ciudad y la MLB no es la excepción, pues uno de los duelos más atractivos para la temporada será el Dodgers vs Giants.

El actual Bicampeón, los Dodgers, no solo tienen la corona, sino que también son parte de una de las rivalidades más importantes de la MLB, la cual comparten con los Gigantes de San Francisco, siendo una de las más antiguas y que pese a su mudanza de Nueva York a Calificación aún mantiene su esencia.

Primer juego: martes 21 de abril 19:45 (hora centro de México)

Segundo juego: miércoles 22 de abril 19:45 (hora centro de México)

Tercer juego: jueves 23 de abril 13:45 (hora centro de México)

Aquí te decimos dónde ver el juego dos entre Brewers y Dodgers | AP

Continuando con el actual monarca de las Grandes Ligas, los Dodgers aún tienen otro juego intachable en el calendario y sin duda uno de los favoritos de los fans, su duelo contra los Padres de San Diego.

Teniendo en cuenta el dogout y bullpen de ambas franquicias, aunado a la competitividad y rivalidad por la división oeste de la Liga Nacional, el Dodgers vs Padres se convierte en una de las series que nadie se quiere perder.

Primer juego: lunes 18 de mayo 19:40 (hora centro de México)

Segundo juego martes 19 de mayo 19:40 (hora centro de México)

Tercer juego: miércoles 20 de mayo 18:40 (hora centro de México)

Ohtani y Los Dodgers disparan los precio de la Serie Mundial | AP

Finalmente la rivalidad más importante del mejor béisbol del mundo, el juego entre los Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York. La rivalidad más longeva y pasional de las Grandes Ligas regresa con una serie más ‘pareja’ gracias a las contrataciones de los Medias Rojas, sumando la reciente eliminación del equipo de Boston a manos de los bombarderos del Bronx.

Primer juego: martes 21 de abril 16:45 (hora centro de México)

Segundo juego: miércoles 22 de abril 16:45 (hora centro de México)

Tercer juego: jueves 23 de abril 16:45 (hora centro de México)