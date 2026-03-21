Sultanes Femenil sorprende a Diablos Rojos y ponen la Serie de la Reina 2-1

Con seis carreras en la sexta entrada, Sultanes Femenil le dio la vuelta al marcador y catapultar la victoria 8-7 sobre los Diablos Rojos Femenil, en el tercer juego de la Serie de la Reina, poniéndose a una victoria del título.

Después de protagonizar dos juegos de la Serie de la Reina en los que el pitcheo tuvo el control al permitir solamente siete carreras combinadas, Diablos y Sultanes pusieron a volar a la pelota con una jornada de 16 hits y 15 anotaciones totales, que terminó del lado visitante luego de armar el rally del sexto rollo.

Sultanes Femenil l X:SultanesFemenil

Dos home runs, un sencillo, un doblete y una base se combinaron en el ataque de media docena de carreras con las que Sultanes pasó de estar abajo 5-2 a tomar el control del pizarrón 8-5. Aunque Diablos sumó dos rayitas más en el sexto inning, poniendo una pizarra de 8-7, el pitcheo regiomontano contuvo el último intento de los escarlatas para firmar una apretada victoria.

Ese ataque certero de las regiomontanas se dio frente a la abridora Yilian Tornés, quien cargó con la derrota del juego, y de esta manera, la escuadra regiomontana toma una ventaja de 2-1 en la confrontación donde se conocerá al equipo campeón de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol.

Baylee Klingler cerró la jornada con cuatro producidas luego de irse de 4-3 con un home run, una anotada, una producida, mientras Soclaina Van Gurp selló una jornada en la que se fue de 4-2 con un cuadrangular.

Softbol Femenil l X:DiablosFem

¿Cómo se abrió la pizarra?

La escuadra visitante fue la encargada de activar la pizarra al romper el cero con una carrera en su primera presentación al plato de la noche, atacando temprano a la abridora escarlata cuando Baylee Klingler mandó home a Morgan Riley con un sencillo remolcador. Ese 1-0 se dio al combinarse un golpe a Riley, un toque de sacrificio de Alexandra Piña y el imparable de Baylee.

Y como sucedió en los duelos anteriores, el pitcheo regiomontano encontró la manera de controlar al ataque local, que se fue en cero en los tres primeros capítulos, pero en el cuarto inning ya no aguantaron más y la blanqueada se terminó con un ataque de cinco anotaciones.

El rally escarlata se construyó cuando 11 jugadoras desfilaron en la caja de bateo, presentando grandes turnos en los que dieron tres hits, negociaron dos pasaportes, recibieron un golpe y presentando tres outs productivos (rolas que movieron a las corredoras). Jazmyn Jackson y Leannelys Zayas timbraron el 2-1, Elisa Cecchetti puso el 3-1 y Ximena Guerrero y Byanka Durán timbraron para lograr una ventaja de cuatro carreras con un 5-1.

Después de ese ataque, la escuadra regiomontana se encargó de responder paulatinamente, con una carrera en la quinta con hit productor de Baylee Klingler y con un rally de seis en la sexta en donde se presentó un home run solitario de Soclaina Van Gurp.

Liga Mexicana de Softbol l X:DiablosFem

4to juego