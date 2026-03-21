Peloteros de Grandes Ligas son suspendidos por presunta manipulación en lanzamientos

Los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz han sido suspendidos sin derecho a salario tras un acuerdo entre la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores (MLBPA), según informó el periodista Jeff Passan. Ambos peloteros se encuentran bajo investigación por su supuesta implicación en una red de apuestas deportivas.

Esta nueva medida representa un cambio significativo en su situación, ya que desde el inicio de la investigación en julio de 2025, ambos jugadores habían estado en licencia administrativa pero continuaban recibiendo su sueldo. Ahora, sus pagos han sido congelados mientras aguardan el desenlace del proceso judicial.

Luis Ortiz es suspendido | AP

¿De qué se les acusa a los dos peloteros?

Las acusaciones que enfrentan son de extrema gravedad. Las pesquisas sugieren que Clase podría haber estado involucrado en la manipulación de hasta 48 partidos entre 2023 y 2025. Se sospecha que tanto él como Ortiz aceptaron dinero de apostadores para alterar aspectos específicos de su rendimiento, como la velocidad y la ejecución de ciertos lanzamientos en momentos clave de los encuentros.

La presunta participación de Ortiz en la trama se habría iniciado en junio de 2025, lo que lo conecta directamente con el mismo esquema de apuestas que involucra a Clase.

Emmanuel Clase, relevista de Cleveland, en la Corte de Brooklyn | AP

La carrera de ambos en MLB

A sus 28 años, Emmanuel Clase se había consolidado como uno de los cerradores más dominantes de las Grandes Ligas. Tras debutar con los Texas Rangers, alcanzó el estrellato en Cleveland, convirtiéndose en un pilar fundamental del bullpen. Su palmarés incluye tres selecciones al Juego de Estrellas entre 2022 y 2024, temporadas en las que lideró la liga con más de 40 salvamentos en cada una. Sin embargo, su brillante carrera se ve ahora empañada por este escándalo.

Por su parte, Luis Ortiz, de 27 años, se unió a los Guardians en 2025 procedente de los Pittsburgh Pirates. El lanzador había mostrado un gran potencial como abridor, registrando números prometedores en sus primeras campañas. Al igual que Clase, su futuro en la MLB pende de un hilo.

Con el Día Inaugural a la vuelta de la esquina, el futuro de ambos jugadores es incierto. El juicio determinará su porvenir, que podría incluir sanciones severas como suspensiones prolongadas o incluso la expulsión definitiva del béisbol profesional.