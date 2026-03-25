¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón

El nombre de Julián Quiñones volvió a generar conversación entre la afición de Atlas, luego de que el club lo recordara con un mensaje especial en el día de su cumpleaños número 29. El gesto del equipo tapatío, que no pasó desapercibido en redes sociales, fue respondido por el atacante, lo que provocó diversas reacciones entre seguidores rojinegros.

La institución envió una felicitación al delantero, quien dejó una huella importante durante su etapa en el club. En el mensaje, Atlas destacó su paso con el equipo y el cariño que permanece vigente, extendiendo un saludo en nombre de la afición hacia el jugador que defendió los colores rojinegros con el dorsal 33.

Julián Quiñones, exjugador de Atlas | IMAGO7

Atlas recuerda a Quiñones en una fecha especial

El club tapatío se sumó a las felicitaciones para Julián Quiñones, quien actualmente forma parte del plantel del Al-Qadisiyah en la Liga Profesional Saudí. La publicación del equipo rojinegro destacó el vínculo que aún existe con el atacante, reconociendo su papel en una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, 3️⃣3️⃣!



Hoy toda La Familia Rojinegra le envía un fuerte abrazo a Julián Quiñones por su cumpleaños 🎂🎉🫂



¡Muchas felicidades, Súper Saiyajin @julian_quiones3! ❤️🖤 pic.twitter.com/8qfUWMJrup — Atlas FC (@AtlasFC) March 24, 2026

El mensaje fue interpretado por parte de la afición como una muestra del aprecio que mantiene el club hacia el futbolista, quien fue pieza fundamental en la obtención de títulos históricos para Atlas.

La respuesta del delantero no tardó en llegar. Quiñones contestó con un mensaje breve pero significativo: “Te amo muchas gracias por el cariño siempre y por acordarte en este momento tan especial siempre en mi corazón”, una frase que dejó ver el afecto que conserva por el club en el que vivió momentos destacados de su carrera.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

Un bicampeonato que marcó época en Atlas

Durante su etapa en el futbol mexicano entre 2021 y 2022, Julián Quiñones se consolidó como uno de los referentes ofensivos de Atlas. En ese periodo, formó una dupla destacada junto a Julio Furch, con quien logró una conexión efectiva en el ataque.

Ambos delanteros fueron protagonistas en la conquista del histórico bicampeonato del club, un logro que puso fin a una larga sequía de títulos para la institución. Su desempeño colectivo e individual los convirtió en elementos clave dentro del esquema del equipo, aportando goles y presencia ofensiva en momentos determinantes.

El reciente intercambio de mensajes entre el club y el jugador ha reavivado el recuerdo de aquella etapa y el vínculo que permanece entre ambas partes, mientras Quiñones continúa su carrera en el extranjero.

Julián Quiñones con México | MEXSPORT