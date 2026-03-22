¡Nada para nadie! Atlas y Querétaro empatan sin goles en el Estadio Jalisco

Tarde para el olvido en la cancha del Jalisco, Atlas y Querétaro igualaron 0-0 en un duelo cerrado y de pocas emociones. El equipo de Diego Cocca no aprovechó la localía y dejó escapar la victoria en casa en un duelo clave en la lucha por últimos puestos del cociente.

El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros minutos, mostrando a ambos equipos con intención ofensiva. Apenas al inicio Agustín Rodríguez intentó sorprender con una vistosa chilena, pero el balón se fue por encima del arco defendido por Pepe Hernández.

Atlas y Querétaro empatan 0-0

Querétaro respondió rápidamente.Tras un tiro de esquina por la izquierda, Lucas Abascia conectó un sólido cabezazo que fue bien controlado por Camilo Vargas, quien mostró seguridad bajo los tres palos.

Con el paso de los minutos, el partido se volvió más disputado en medio campo, aunque no faltaron intentos de media distancia. Diego González probó suerte desde fuera del área, pero su disparo se elevó demasiado. Más tarde, Paulo Ramírez sacó un potente tiro que exigió a José Hernández, quien desvió a una mano evitando el peligro.

Antes del descanso, llegó una de las jugadas más claras de la primera mitad: Alí Ávila remató de cabeza dentro del área, pero Camilo Vargas reaccionó de gran manera para mantener el empate.

Atlas vs Querétaro | MEXSPORT

En la segunda mitad, el ritmo continuó con intentos desde larga distancia. Víctor Ríos ensayó una volea que fue controlada sin complicaciones por Pepe Hernández. Apenas un minuto después, Querétaro intentó sorprender con un disparo lejano de Mateo Coronel, aunque el balón terminó por encima del arco.

Ponchito González generó una oportunidad al dejar el balón a Luis Gamboa dentro del área, pero su disparo se fue por un costado, dejando escapar una opción importante.

El juego se convirtió en un duelo tenso y con una afición desesperada ante la falta de gol del cuadro Rojinegro. Agustín Rodríguez y Diego González de Atlas se fueron entre abucheos al banquillo después de que su rendimiento no fue el menor en la cancha

Cuando el encuentro llegaba al final, Eduardo Aguirre apreció y marcó el 1-0 convirtiendo una locura en las gradas del Jalisco, sin embargo, tras revisar en el VAR el tanto fue anulado por posición adelantada.

VAR anula gol a Atlas | MEXSPORT