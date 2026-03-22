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Futbol

Esteban González destaca solidez defensiva de Querétaro FC pese a falta de gol

Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres | IMAGO7
Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 21:20 - 21 marzo 2026
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Habló el técnico de los Gallos tras empatar a 0 ante los Rojinegros

El director técnico de Querétaro, Esteban González, resaltó el crecimiento de su equipo tras enfrentar al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, además de enfatizar que ha enfrentado a rivales “muy difíciles y complejos”, destacando principalmente la mejora en el aspecto defensivo.

Solidez defensiva, la base del crecimiento

El estratega explicó que, ante la exigencia del calendario, el equipo optó por enfocarse en lo más básico: defender y cerrar espacios. Esta decisión, aseguró, permitió mostrar una importante solvencia defensiva, neutralizando los ataques del rival gracias a una buena flexibilidad táctica.

Logramos cerrar los caminos del rival, que puede jugar con línea de tres o de cuatro y generar duelos en todo el campo
Esteban González | X: @Club_Queretaro

Falta de gol, la deuda pendiente

Sin embargo, González reconoció que el equipo aún tiene una deuda en la definición, ya que no han logrado concretar las oportunidades generadas. A pesar de ello, valoró positivamente el orden táctico, así como la cantidad de tiros de esquina y aproximaciones, indicadores del progreso del plantel.

Atlas vs Querétaro | MEXSPORT

Compromiso del plantel y calendario complicado

El técnico también subrayó el compromiso de sus jugadores, destacando el esfuerzo y sacrificio mostrados tanto en este como en partidos anteriores. Considera que el crecimiento del equipo debe consolidarse a partir de esa base.

Finalmente, González hizo énfasis en la dificultad del calendario, recordando que han enfrentado a cuatro rivales, tres de ellos como visitantes, además de una suspensión ante Juárez. “Ha sido un calendario muy difícil”, afirmó, aunque destacó como punto positivo el haber mantenido nuevamente el arco en cero.

Atlas y Querétaro empatan 0-0
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