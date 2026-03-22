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Futbol

"No tenemos gente": Diego Cocca admite falta de variantes en Atlas

Diego Cocca, entrenador del Atlas, previo al duelo ante Querétaro en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 21:42 - 21 marzo 2026
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El entrenador de los Rojinegros comentó en conferencia de prensa la falta de cambios tras el empate ante Querétaro

El técnico del Atlas, Diego Cocca, fue autocrítico tras el más reciente compromiso al reconocer que su equipo carece de variantes, particularmente en ofensiva, donde hace falta mayor capacidad para desequilibrar.

"En otro momento, este equipo hubiera perdido, sin duda, con la cantidad de córner y de tiro libre de costado que nos tiraron, hubiéramos perdido. Y aparte, los cambios eran Sergio, Gamboa, 'El Mudo', no tenemos gente en Atlas, la gente desequilibrante que te rompe partidos son jóvenes, son chicos que hay que apoyarlos, que hay que acompañarlos”, afirmó.

Diego Cocca, entrenador del Atlas, durante el duelo ante Querétaro en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

La presión de la afición rojinegra

El estratega rojinegro también se refirió a la presión de la afición, asegurando que comprende la exigencia, aunque pidió paciencia ante el proceso que atraviesa el plantel.

“La gente ya sé que tiene impaciencia, quiere ganar todos los partidos, me parece bárbaro, es una opinión. Desde adentro estamos creciendo, estamos formando un equipo, y hay que darle tiempo y apoyo a estos jugadores. Mientras dejen todo dentro de la cancha, como lo dejaron hoy, hay que seguir”, comentó.
Mudo Aguirre y Lucas Abascia durante el Atlas vs Querétaro | IMAGO7

¿Cuál es el mayor problema de Atlas en el Clausura 2026?

Finalmente, Cocca destacó la complejidad del torneo y adelantó que el equipo deberá afrontar lo que resta como auténticas finales en busca de cumplir sus objetivos.

“Hoy le dije a los muchachos, preparémonos para jugar cinco partidos como este porque este torneo es complicado, al principio somos todos líricos, ahora que los puntos cuentan, nadie quiere perder y lo demostró Querétaro que se replegó, que marcó, en esta liga hay jugadores rápidos, fuertes, potentes, es muy difícil cuando un rival se mete atrás y no poder doblegar. Nosotros tuvimos esas tres o cuatro situaciones que no definimos bien, no la terminamos bien, la del gol que fue por un poquito en offside, son cosas que pasan, nosotros nos tenemos que preparar para jugar estas cinco finales para ver si podemos lograr el objetivo”, concluyó.

Mudo Aguirre, jugador del Atlas, en festejo de gol anulado en el duelo ante Querétaro | IMAGO7
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