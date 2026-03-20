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Futbol

“Fui el primero que le habló”: Diego Cocca se adjudica llamado de Julián Quiñones a Selección Mexicana

Julián Quiñones, jugador naturalizado mexicano | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 17:24 - 20 marzo 2026
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El exentrenador del Tri resaltó la calidad de jugador que es el atacante

La tensión continúa sobre los jugadores que Javier Aguirre elegirá para la Copa del Mundo 2026 y uno de los nombres que más incertidumbre ha generado debido al buen momento que ha vislumbrado en Arabia Saudita es Julián Quiñones.

El naturalizado mexicano que menos le llena el ojo al Vasco de cara a la justa veraniega, hoy estará en la convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica en busca de ganarse un lugar a escasos meses del arranque oficial de la justa veraniega.

Julián Quiñones y Germán Berterame con México | MEXSPORT

Respecto al jugador de Al-Qadisiya, Diego Cocca habló sobre el exelemento del Atlas en el que aseguró que fue el primero en llamarlo para representar al Tri destacando su calidad como futbolista dentro del terreno de juego.

“Yo tengo un aprecio muy especial por Julián (Quiñones) yo fui el primero que habló con él para convocarlo a la Selección (Mexicana), porque lógicamente estoy convencido y eso era en un momento antes en lo de América ya había demostrado en Atlas y después volvió a demostrar en América entonces está clarísimo que destacó en el futbol mexicano” dijo el DT en entrevista con FOX.

Julián Quiñones con México | MEXSPORT

¿Quiñones, futbolista infravalorado?

Diego Cocca no desaprovechó el momento para resaltar la calidad del nacido en Colombia: “Hoy está destacando también en Arabia, es un jugador que no tiene techo, es un jugador que está compitiendo con jugadores europeos, con jugadores de élite y lo hace muy bien,”

Finalmente, catapultó que Quiñones le puede dar mucho al Tri del Vasco: “Sin duda que está claro que Julián le puede aportar muchísimo, no tengo duda también que Javier (Aguirre lo sabe), Julián le demuestra todos los partidos…es indiscutible”.

Julián Quiñones en entrenamiento con México | MEXSPORT

¿Cuáles son los números de Julián Quiñones?

Dentro del terreno de juego, el delantero mexicano se ha ganado el llamado con la Selección. En la actual temporada suma ya 28 anotaciones en 27 partidos además de dos asistencias. En la liga acumula 24 goles y es segundo en la tabla de goleadores. Aunque el futbolista asegura que no está concentrado en lo individual, un título de goleo podría ayudarlo a conseguir su llamado a la Copa del Mundo.

La última vez que Quiñones representó al Tricolor fue en octubre cuando fue llamado para los partidos ante Ecuador y Colombia. En total jugó 88 minutos se fue sin goles ni asistencias. Además, fue parte de la lista para la Copa Oro que terminó ganando el Tricolor.

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