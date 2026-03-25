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Metro CDMX retira letreros en Línea 2: usuarios se confunden en Hidalgo y Bellas Artes

Hidalgo y Bellas Artes son de las estaciones más afectadas por los cambios./ pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:32 - 25 marzo 2026
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Pasajeros reportan desorientación tras cambios visuales en estaciones como Hidalgo y Bellas Artes; cuestionan la nueva señalización del Metro.

El Metro de la Ciudad de México avanza en la renovación de la Línea 2, una de las más importantes del sistema, con miras a mejorar su operación antes de la Copa Mundial de 2026. Sin embargo, las obras han provocado molestias entre los usuarios debido a la eliminación temporal de elementos visuales clave dentro de las estaciones.

Durante los trabajos, que abarcan el trayecto de Cuatro Caminos a Tasqueña, se han retirado componentes característicos como vitrales y señalizaciones tradicionales. Estos cambios, aunque forman parte del proceso de modernización, han generado incertidumbre entre los pasajeros que utilizan diariamente esta línea.

Las quejas se han concentrado principalmente en estaciones de alta afluencia como Hidalgo y Bellas Artes, donde los usuarios han señalado dificultades para ubicar accesos, correspondencias y nombres de estaciones debido a la falta de letreros visibles.

Las obras buscan mejorar la seguridad y operación del Metro antes del Mundial./ Pixabay

¿Por qué quitaron los letreros en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el retiro de señalética responde a trabajos de mejora en la infraestructura. Las autoridades explicaron que se trata de una fase temporal dentro del proceso de renovación, que incluye la instalación de nuevos elementos para optimizar la seguridad y la operación del servicio.

El organismo también indicó que estas acciones forman parte de un plan integral que contempla la modernización de vías, sistemas de seguridad, trenes y otras áreas esenciales del Metro. No obstante, reconocieron que los cambios pueden generar inconvenientes momentáneos para los usuarios.

El STC asegura que los cambios son temporales por trabajos de modernización./ X:Metro CDMX

Usuarios reaccionan a los cambios en estaciones clave

A través de redes sociales, pasajeros han compartido imágenes y testimonios sobre la situación, señalando que la ausencia de señalización complica la movilidad, especialmente en estaciones con conexiones a otras líneas como la 3 y la 8.

La falta de información visible ha provocado que algunos usuarios se equivoquen de dirección o tarden más tiempo en ubicar su destino, lo que se traduce en retrasos y aglomeraciones en horas pico.

Pese a las críticas, el STC ha pedido comprensión mientras se desarrollan las obras y aseguró que los nuevos señalamientos serán colocados una vez que concluyan las labores en las estaciones intervenidas.

Usuarios reportan confusión tras el retiro de señalética en estaciones clave./ Pixabay
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