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VIDEO: Gasera explota en Chalco; se reporta un lesionado y varios daños materiales
Una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México, generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registrara un estallido que dejó al menos una persona lesionada y provocó daños materiales en la zona.
El incidente ocurrió a las 5:35 AM de hoy miércoles en una estación de gas LP, de la empresa Energéticos Chalco, ubicada entre las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata. donde la onda expansiva afectó estructuras cercanas y generó alarma entre vecinos y comerciantes.
Estallido en estación de gas LP
De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se habría originado por una posible acumulación de gas, lo que provocó el estallido en las instalaciones.
Testigos señalaron la magnitud del impacto con frases como “todo voló”, en referencia a los daños ocasionados tras la explosión.
“Se acumuló el gas y todas las cortinas las voló, los materiales, la herrería, todo lo voló”, declaró una de las afectadas.
Daños en locales y viviendas
La fuerza de la detonación provocó afectaciones en negocios y construcciones cercanas, incluyendo ruptura de cristales, daños en fachadas y estructuras.
Diversos locales resultaron dañados por la onda expansiva, lo que obligó a comerciantes a desalojar la zona mientras se realizaban las labores de emergencia.
Esto también provocó enojo y una manifestación por parte de los vecinos y locatarios continuos a la gasera que explotó, los cuales exigen a las autoridades del estado que clausuren definitivamente el establecimiento por el riesgo que representa.
Servicios de emergencia atienden una explosión en una gasera de la colonia Emiliano Zapata, en Chalco, Edomex. El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 am y dejó destrozos materiales, además de una persona lesionada de manera preliminar.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/Qd3Ddf0V1Y— DK 1250 (@dk1250) March 25, 2026
Personas lesionadas
Autoridades confirmaron que al menos una persona resultó lesionada, aunque algunos reportes iniciales señalan que podría haber más afectados.
Los heridos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a centros médicos para su valoración.
Movilización de cuerpos de emergencia
Tras el estallido, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, quienes implementaron un operativo para controlar la situación.
Las autoridades acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y realizaron revisiones para descartar nuevas fugas o explosiones.
Cierres y medidas preventivas
Como parte del operativo, se implementaron cierres viales y evacuaciones preventivas, debido al riesgo que representaba la instalación afectada.
Estas medidas se mantuvieron mientras los equipos de emergencia trabajaban en el control total del incidente.
Investigación en curso
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del estallido.
De manera preliminar, se apunta a una fuga o acumulación de gas como el origen del incidente, aunque será la indagatoria la que confirme esta versión.