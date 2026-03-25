VIDEO: Gasera explota en Chalco; se reporta un lesionado y varios daños materiales

Una explosión en una gasera ubicada en Chalco, Estado de México, generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registrara un estallido que dejó al menos una persona lesionada y provocó daños materiales en la zona.

El incidente ocurrió a las 5:35 AM de hoy miércoles en una estación de gas LP, de la empresa Energéticos Chalco, ubicada entre las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata. donde la onda expansiva afectó estructuras cercanas y generó alarma entre vecinos y comerciantes.

Se reporta que hay al menos un lesionado tras la explosión en la gasera/X: @CorresponsalsMX

Estallido en estación de gas LP

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se habría originado por una posible acumulación de gas, lo que provocó el estallido en las instalaciones.

Testigos señalaron la magnitud del impacto con frases como “todo voló”, en referencia a los daños ocasionados tras la explosión.

“Se acumuló el gas y todas las cortinas las voló, los materiales, la herrería, todo lo voló”, declaró una de las afectadas.

La explosión sucedió por acumulación de gas tras la fuga en un camión/X: @CorresponsalsMX

Daños en locales y viviendas

La fuerza de la detonación provocó afectaciones en negocios y construcciones cercanas, incluyendo ruptura de cristales, daños en fachadas y estructuras.

Diversos locales resultaron dañados por la onda expansiva, lo que obligó a comerciantes a desalojar la zona mientras se realizaban las labores de emergencia.

Esto también provocó enojo y una manifestación por parte de los vecinos y locatarios continuos a la gasera que explotó, los cuales exigen a las autoridades del estado que clausuren definitivamente el establecimiento por el riesgo que representa.

Servicios de emergencia atienden una explosión en una gasera de la colonia Emiliano Zapata, en Chalco, Edomex. El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 am y dejó destrozos materiales, además de una persona lesionada de manera preliminar.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/Qd3Ddf0V1Y — DK 1250 (@dk1250) March 25, 2026

Personas lesionadas

Autoridades confirmaron que al menos una persona resultó lesionada, aunque algunos reportes iniciales señalan que podría haber más afectados.

Los heridos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a centros médicos para su valoración.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el estallido, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, quienes implementaron un operativo para controlar la situación.

Las autoridades acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales y realizaron revisiones para descartar nuevas fugas o explosiones.

Ya hay una investigación abierta para determinar quién fue el responsable de este siniestro/X: @CorresponsalsMX

Cierres y medidas preventivas

Como parte del operativo, se implementaron cierres viales y evacuaciones preventivas, debido al riesgo que representaba la instalación afectada.

Estas medidas se mantuvieron mientras los equipos de emergencia trabajaban en el control total del incidente.

Investigación en curso