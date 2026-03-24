VIDEO: Candidato presidencial en Perú recibe "huevazo" en pleno evento

El candidato presidencial peruano César Acuña fue agredido durante un evento público, luego de que un joven le rompiera un huevo en la cabeza en medio de un acto de campaña. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

César Acuña, candidato presidencial peruano del partido APP. / X: @CesarAcunaP

¿Cómo ocurrió la agresión contra César Acuña?

El incidente se registró durante una actividad de campaña del partido Alianza para el Progreso (APP), cuando el político convivía con simpatizantes, principalmente jóvenes.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un joven —que aparentaba ser seguidor— se acercó al candidato con la intención de tomarse una selfie. Sin embargo, en ese momento aprovechó la cercanía para romperle un huevo en la cabeza y posteriormente huir del lugar.

Un joven se acercó con la excusa de una foto antes de lanzar el huevo contra el candidato. / RS

El ataque ocurrió frente a decenas de asistentes, lo que provocó sorpresa entre los presentes y evidenció una reacción tardía por parte del equipo de seguridad.

La agresión ocurrió frente a decenas de simpatizantes. / RS

Reacción del partido y qué se sabe del agresor

Tras lo ocurrido, el partido Alianza para el Progreso condenó el acto y expresó su rechazo a la agresión contra su candidato presidencial.

En un comunicado, la organización señaló: “Expresa su indignación y rechazo ante el atentado sufrido por César Acuña”.

Además, indicaron que el agresor sería un joven que se infiltró en el evento y que, presuntamente, habría sido inducido por terceras personas, situación que ya es materia de investigación.

El partido Alianza para el Progreso condenó el ataque y expresó su rechazo al acto de violencia. / X: @CesarAcunaP

Un momento que marca la campaña electoral en Perú

El incidente ocurre en medio del proceso electoral rumbo a las elecciones generales en Perú, donde Acuña participa como candidato por tercera ocasión.

Pese a la agresión, el político continuó con sus actividades de campaña tras el incidente, en un evento que reunió a más de mil asistentes.